Real Madrid fühlt sich trotz eines Sieges in LaLiga benachteiligt. José Mourinho ist sogar so sauer, dass er aus "Selbstschutz" die Pressekonferenz schwänzt.

Real Madrid hat gegen den FC Villarreal (1:0) drei wichtige Punkte in LaLiga eingefahren – doch darüber redete danach kaum einer. Im Mittelpunkt stand der Platzverweis für Vinícius Júnior, der auch seinen Trainer José Mourinho erzürnte.

Der Ärger des Starcoaches war auch nach Abpfiff noch so groß, dass er zur obligatorischen Spiel-Pressekonferenz aus Protest nicht erschien. Das gab die Liga 40 Minuten nach dem Spielende bekannt, als der Presseraum immer noch leer geblieben war.

Real-Coach José Mourinho verstand die Welt nicht mehr Real-Coach José Mourinho verstand die Welt nicht mehr © IMAGO/ABACAPRESS

Mourinho hatte wohl Sorgen, eine Sperre zu kriegen, falls er sich äußert. „Ich werde nichts sagen, weil ich gegen Sevilla und Barcelona auf der Bank sitzen möchte“, zitierte die Marca ihn. Allerdings droht Mourinho nun für das Fernbleiben bei der Pressekonferenz ebenso Ärger.

Vinícius hatte im Spiel vermeintlich sein zweites Saisontor für Real erzielt – doch dann schaute sich Schiedsrichter Isidro Díaz de Mera Escuderos die Entstehung des Treffers noch einmal in der Review Area an. Auf den Bildern war zu sehen, wie der Brasilianer vor dem Treffer im Mittelfeld Nathan Saliba an den Haaren gezogen hatte. Das Tor wurde aberkannt und Vinícius sah die Rote Karte.

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Real Madrid: José Mourinho schon mal stinksauer

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass Mourinho nach einem Spiel sehr unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung oder der des VAR ist.

Nach der Derby-Niederlage bei Atlético Madrid zeigte der 63-Jährige auf der Pressekonferenz sogar eigens ausgedruckte Beweisbilder, die zeigen sollten, dass Atlético in seinen Augen zwei Rote Karten hätte sehen müssen.

„Wir könnten uns die Pressekonferenz eigentlich sparen, denn die Geschichte des Spiels liegt hier vor uns“, sagte er damals, während er die Fotos in die Höhe hielt.

1:11 Omnisport Mourinho zeigt Beweisstück

Vinícius teilt kritischen Post – Sperre gegen Barca droht

Gegen Villarreal sah nicht nur Mourinho die Königlichen benachteiligt. „Ich weiß nicht, was mit den Schiedsrichtern los ist, diese Rote Karte verstehe ich nicht, aber das Wichtigste ist der Sieg“, haderte Real-Star Aurelien Tchouameni.

Vinícius selbst teilte eine Stunde nach seiner Entschuldigung einen Post einer Fanseite, die sich über die angeblich unfaire Behandlung des 26-Jährigen durch die Schiedsrichter beklagte. Zu Bildern, die Fouls an Vini zeigen, steht dort: „Und es ist immer Vinícius, der eine Gelbe oder Rote Karte kriegt. Was für eine Schande.“

Sollte Vinícius von der Liga für mehr als ein Spiel gesperrt werden, würde er ausgerechnet im Clasico gegen den FC Barcelona am übernächsten Spieltag fehlen.