Vinícius Júnior erzielt vermeintlich seinen erlösenden zweiten Saisontreffer. Doch dann meldet sich der Videoschiedsrichter und Vinícius sieht Rot. Der Real-Star selbst versteht die Welt nicht mehr.

Dem erlösenden Jubel folgte die große Ernüchterung. Vinícius Júnior erzielte beim 1:0 (0:0)-Sieg von Real Madrid gegen den FC Villarreal vermeintlich sein zweites Saisontor für die Königlichen. Sogar Trainer José Mourinho setzte zu einem Jubellauf an und feierte mit dem Torschützen an der Eckfahne. Doch dann meldete sich der Videoschiedsrichter.

Schiedsrichter Isidro Díaz de Mera Escuderos schaute sich die Entstehung des Treffers noch einmal in der Review Area an. Schnell war das Vergehen auch in den TV-Wiederholungen zu erkennen. Während Vorbereiter Jude Bellingham auf dem linken Flügel mit dem Ball durchstartete, kam es im Mittelfeld zum Duell zwischen Vinícius und Nathan Saliba. Dabei zog der Brasilianer seinem Gegenspieler an den Haaren und verschaffte sich so einen Vorteil.

Vinícius Júnior protestiert gegen seinen Platzverweis Vinícius Júnior protestiert gegen seinen Platzverweis © IMAGO/Alterphotos

Vinícius sieht Rot – und versteht die Welt nicht mehr

Die Konsequenz war klar: glatt Rot (73.). Das Tor zählte nicht – und Vinícius verstand die Welt nicht mehr. Wild gestikulierend baute sich der 26-Jährige vor dem Schiedsrichter auf. Teamkollegen mussten den aufgebrachten Offensivstar zurückhalten. Antonio Rüdiger versuchte, Vinícius zu beruhigen. Schließlich stapfte er kopfschüttelnd in die Katakomben.

Vinícius saß zunächst nur auf der Bank, erstmals seit dem 4. April gehörte er damit nicht der Startelf von Real Madrid an. Die Marca berichtete, dass die Entscheidung vor allem mit der hohen Belastung während der Länderspielphase zusammenhing.

In der 52. Minute wurde Vinícius schließlich eingewechselt. Yan Diomande (62.) markierte wenig später mit seinem ersten Tor für Real die Führung. Wiederum nur gut zehn Minuten später sorgte Vinícius für große Aufregung.

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