Thibaut Courtois fehlt Real Madrid im Clásico beim FC Barcelona wegen eines grippalen Infekts. Andriy Lunin übernimmt im Tor.

Thibaut Courtois fällt für Real Madrid im Clásico beim FC Barcelona am Sonntagabend kurzfristig aus. Der belgische Torhüter kann wegen eines grippalen Infekts nicht im Spotify Camp Nou antreten, wie die Königlichen mitteilten.

Andriy Lunin wird das Tor von Real Madrid beim Spiel um 21 Uhr hüten, Illia Voloshyn rückt neu in den Kader.

Courtois, baja de última hora.https://t.co/XZ84TYRyza — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2026

Reals vielleicht wichtigster Spieler fällt aus

Für Courtois ist es der erste Ausfall in dieser Saison: In den ersten neun Ligapartien stand er jeweils auf dem Platz. Die Begegnung beim FC Barcelona ist das erste Duell der beiden Rivalen in dieser Spielzeit und findet am zehnten LaLiga-Spieltag statt.

Real Madrid reist mit 21 Punkten als Tabellendritter an, Spitzenreiter Barcelona steht nach neun Spielen bei 27 Zählern – entsprechend wichtig ist die Partie für das Team von José Mourinho.

Mit Courtois fällt der vielleicht wichtigste Spieler der Madrilenen aus: Der Keeper ist ein absoluter Erfolgsgarant und hielt schon so manchen Sieg fest. „Ein harter Schlag für Madrid“, titelte die Marca entsprechend. Sein Ersatzmann Lunin ist in der laufenden Saison bisher noch nicht zum Einsatz gekommen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.