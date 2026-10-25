Doppelte Geste der Versöhnung: Mit seinem ersten Ligatreffer in dieser Saison führt Julian Álvarez Atlético Madrid zum Sieg gegen RC Deportivo de A Coruña - und entschuldigt sich nach Abpfiff für sein Verhalten im Sommer bei den Fans.

Nimmt das Drama rund um Julián Álvarez bei Atlético Madrid nun ein Ende? Beim 1:0-Sieg gegen RC Deportivo de A Coruña am Samstagabend überzeugte der 26-Jährige nicht nur mit guter Leistung und einem Treffer, sondern überraschte nach Abpfiff auch mit einer Entschuldigung in Richtung Atlético-Fans.

„Zunächst einmal möchte ich mich bei unseren Leuten für meine Worte während der Weltmeisterschaft entschuldigen“, sagte Atléticos Angreifer am Mikrofon bei Movistar Plus. „Es war ein Fehler meinerseits – sowohl was die Art und Weise betrifft als auch den Zeitpunkt“.

Julian Álvarez trifft wieder: Gegen Deportivo A Coruna erzielte er sein erstes Liga-Tor der Saison Julian Álvarez trifft wieder: Gegen Deportivo A Coruna erzielte er sein erstes Liga-Tor der Saison © IMAGO/Guillermo Martinez

Weiter könne er den Ärger der Atlético-Anhänger verstehen: „Ich wäre auch wütend gewesen, wenn ich Fan wäre – erst recht, weil man immer so hinter mir gestanden hat.“

Hintergrund: Im Sommer dieses Jahres, nach dem WM-Gruppenspiel gegen Österreich, hatte Álvarez öffentlich den Wunsch geäußert, die Madrilenen verlassen zu wollen: „Ein Wechsel wäre für alle das Beste. Ich möchte mir meinen Traum erfüllen.“ Der 26-Jährige liebäugelte zu diesem Zeitpunkt mit einem Wechsel zum spanischen Meister FC Barcelona.

Doch es kam ganz anders. Die Madrilenen verhinderten einen Wechsel zum Ligarivalen. Folglich flogen zwischen den beiden Klubs die Giftpfeile. Álvarez blieb Atlético erhalten – und musste als Reaktion auf seinen Wechselwunsch von Beginn der Saison an Pfiffe der eigenen Fans ertragen. Auch gute Leistungen ließ der Stürmer meist vermissen.

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Das Ende des Spießrutenlaufs?

Doch diese Woche schien der Knoten geplatzt zu sein. Mit seinem ersten Liga-Tor der Saison und Siegtreffer gegen RC Deportivo de A Coruña krönte Álvarez seine erfolgreiche Woche. Statt Pfiffe erhielt der 26-Jährige Applaus. „In den letzten Wochen waren die Leute sehr großmütig“, sagte er nach Abpfiff.

„Man hat mich die ganze Zeit unterstützt, und jetzt bin ich an der Reihe, hart zu arbeiten.“ Dankende Worte richtete er dabei auch an seine Mannschaft: „Ich bin all meinen Teamkollegen dankbar, die mich unterstützt und mir in dieser ganzen Zeit den Rücken gestärkt haben.“

Bereits am Mittwochabend hatte der Stürmer Atlético beim Champions-League-Duell mit VfB Stuttgart vor einer Niederlage bewahrt, indem er den Anschlusstreffer zum 1:1-Endstand erzielte. “ Wenn man sich im Leben gut fühlt, spiegelt sich das auf dem Spielfeld und in allem anderen wider“, erklärte Álvarez seine aktuelle Leistung. Er fühle sich zunehmend besser und wieder sicherer am Ball. Die Fans wolle er nun „durch harte Arbeit und Bescheidenheit“ wieder für sich gewinnen.

„Wenn jemand so etwas sagt, dann meint er es auch so“

Atlético-Trainer Diego Simeone wusste Álvarez Entschuldigungs-Rede sehr zu schätzen. „Ich habe großen Respekt vor Menschen, die um Entschuldigung bitten. Denn das ist nicht einfach“, erklärte der 56-Jährige. „Er wird nun seinen Frieden gefunden haben, nachdem er das ausgesprochen hat“. Und Simeone sei sich sicher: „Wenn jemand so etwas sagt, dann meint er es auch so.“

Des Weiteren fand er lobende Worte für die aktuelle Form des Angreifers: „Ich freue mich über die Leistung, die er in Deutschland gezeigt hat. Heute hat er erneut dieses hohe Niveau erreicht. Wir brauchen ihn – wenn der Verein dieses Spitzenniveau erreichen will, dann brauchen wir einen Julián Álvarez auf genau diesem Niveau.“

Mit dem achten Sieg dieser Saison bleibt Atlético mit Álvarez dem aktuell erstplatzierten Titelverteidiger FC Barcelona auf dem zweiten Platz weiter auf den Fersen. Gegen den FC Levante (ab 14 Uhr im LIVETICKER) werden die Madrilenen in La Liga wieder auf Punktejagd gehen.

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