Alvarez‘ großes Ziel

Julián Álvarez ist derzeit nicht fit. Doch der Stürmer arbeitet nach seiner Muskelüberlastung auf einen Einsatz im Stadtderby gegen Real Madrid hin.

Julián Álvarez soll nach seiner Muskelüberlastung rechtzeitig für das Stadtderby gegen Real Madrid fit werden. Der Stürmer von Atlético Madrid fehlte beim 3:0-Sieg gegen Real Sociedad, nachdem er sich im Training zuvor wegen Beschwerden zurückziehen musste. Der Klub bestätigte eine Muskelüberlastung, aufgrund derer Álvarez nicht nach San Sebastián gereist war.

Wie die Zeitung Marca berichtet, ergaben die Untersuchungen keine schwerwiegendere Verletzung. Demnach betrifft die Überlastung den Quadrizeps. Ob der Argentinier am Sonntag im Metropolitano gegen Real Madrid auflaufen kann, soll seine Entwicklung in den kommenden Tagen zeigen.

Julián Álvarez will für das Derby gegen Real Madrid wieder fit werden Julián Álvarez will für das Derby gegen Real Madrid wieder fit werden © IMAGO/Photo Players Images

Atlético: Álvarez kam spät von der WM zurück

Zuvor empfängt Atlético am Mittwoch Osasuna. Laut Marca könnte diese Partie eine Möglichkeit sein, Álvarez‘ Belastbarkeit zu testen, doch der Verein wolle bei seiner Rückkehr kein Risiko eingehen. Das vorrangige Ziel sei daher das Derby gegen Real Madrid.

Álvarez hatte erst am vergangenen Mittwoch beim 1:2 in Liverpool erstmals in dieser Saison über die kompletten 90 Minuten gespielt. Nach seiner Teilnahme am WM-Finale war er am 10. August zur Mannschaft gestoßen, hatte zunächst eine Woche nicht mit dem Team trainiert und anschließend Gruppenübungen mit einem individuellen Plan kombiniert.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.