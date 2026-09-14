Flick erreicht Meilenstein

Adeyemi? "Darf sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen"

Hansi Flick hat beim FC Barcelona einen weiteren Meilenstein erreicht. Der Deutsche gehört nun zu den fünf Trainern mit den meisten Spieltagen an der Tabellenspitze.

Hansi Flick hat beim FC Barcelona einen weiteren historischen Meilenstein erreicht. Der deutsche Trainer steht mit 61 Spieltagen an der Tabellenspitze der Liga und gehört damit zu den fünf Barca-Coaches mit den meisten Führungsrunden.

Wie die Zeitung Mundo Deportivo unter Berufung auf den Statistiker Pedro Martín berichtet, überholte Flick damit Terry Venables. Der Engländer kam während seiner drei Spielzeiten bei den Katalanen auf 60 Spieltage als Tabellenführer. In der laufenden Saison lag Barça bereits an vier Spieltagen auf Platz eins.

Hansi Flick führt mit dem FC Barcelona die Tabelle an Hansi Flick führt mit dem FC Barcelona die Tabelle an © IMAGO/AgenciaLOF

Guardiola führt die Barca-Rangliste an

Als Trainer des FC Barcelona erreichte Flick die Marke von 61 Führungsrunden in bislang 81 Ligaspieltagen. Vor ihm liegt Rinus Michels, der 63 Spieltage lang Spitzenreiter war. Auf den weiteren Plätzen folgen Ernesto Valverde mit 80 Führungsrunden in drei Spielzeiten, Frank Rijkaard mit 85 in fünf Saisons und Pep Guardiola mit 87 in vier Spielzeiten.

Auch weitere prägende Barca-Trainer liegen hinter Flick: Johan Cruyff führte die Tabelle in acht Spielzeiten an 59 Spieltagen an, Louis van Gaal in vier Saisons an 58 und Luis Enrique in drei Spielzeiten an 55.

Flick sammelte seine 61 Führungsrunden dagegen innerhalb von zwei kompletten Spielzeiten und zu Beginn seines dritten Jahres im Amt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.