Zoff mit Rüdiger – dann wird es obszön!

Das Derby zwischen Atlético Madrid und Real Madrid bot ordentlich Zündstoff. Kamerabilder zeigen eine hitzige Diskussion zwischen Gabi und Antonio Rüdiger.

Das Madrid-Derby im Metropolitano bot nicht nur auf dem Rasen reichlich Zündstoff. Auch abseits des Spielfelds ging es hoch her: Jetzt sind Videos einer Auseinandersetzung zwischen Atlético-Co-Trainer Gabi und Real-Verteidiger Antonio Rüdiger aufgetaucht, die ein hitziges Wortgefecht mit wilden Gesten zeigen.

Wie die Kameras von DAZN festhielten, griff sich Gabi zunächst mit beiden Händen in den Schritt und richtete die Geste in Richtung des Real-Lagers.

Antonio Rüdiger wurde im Derby Real Madrid vs. Atlético fies provoziert Antonio Rüdiger wurde im Derby Real Madrid vs. Atlético fies provoziert © IMAGO/AgenciaLOF

Wirbel um Rüdiger! Wortgefecht und obszöne Gesten

Kurz darauf suchte der frühere Atlético-Kapitän das direkte Wortgefecht mit Rüdiger. Dabei rief Gabi wiederholt: „Du wirst mir den Sch**** lutschen.“

Neben Rüdiger mischte sich auch Reals Assistenzcoach Pedro Machado in die Auseinandersetzung ein. Der forderte Gabi auf, in die Kabine zurückzukehren und wollte damit die Diskussion beenden.

Atención a lo que captaron las cámaras de @DAZN_ES



🤬Gabi se dirige al banquillo del Real Madrid en los siguientes términos: "me vais a comer la po**"



Rudiger le recrimina el gesto y le afea su actitud



😱Bellingham se une a la trifulca y responde duramente a Gabi: "Cuando tú… — Herederos del Manzanares – 🎙Podcast (@Herederos_ATM) September 21, 2026

Rote Karte für Co-Trainer beider Teams

Die Auseinandersetzung stand im Zusammenhang mit den hitzigen Szenen rund um die Halbzeitpause. Rüdiger geriet mit Morten Hjulmand aneinander, ehe mehrere Mitglieder der Trainerstäbe in den Zoff verwickelt wurden.

Atlético-Torwarttrainer Pablo Vercellone und Reals Assistenztrainer Pedro Machado erhielten schließlich eine Rote Karte und mussten vom Platz.

DEINE MEINUNG

Auslöser war eine Szene zwischen Romero und Jude Bellingham. Der Atlético-Verteidiger traf den Engländer mit offener Sohle am Bein – verwarnt wurde zunächst aber Bellingham.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.