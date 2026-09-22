Zoff mit Rüdiger – dann wird es obszön!
Das Derby zwischen Atlético Madrid und Real Madrid bot ordentlich Zündstoff. Kamerabilder zeigen eine hitzige Diskussion zwischen Gabi und Antonio Rüdiger.
Das Madrid-Derby im Metropolitano bot nicht nur auf dem Rasen reichlich Zündstoff. Auch abseits des Spielfelds ging es hoch her: Jetzt sind Videos einer Auseinandersetzung zwischen Atlético-Co-Trainer Gabi und Real-Verteidiger Antonio Rüdiger aufgetaucht, die ein hitziges Wortgefecht mit wilden Gesten zeigen.
Wie die Kameras von DAZN festhielten, griff sich Gabi zunächst mit beiden Händen in den Schritt und richtete die Geste in Richtung des Real-Lagers.
Wirbel um Rüdiger! Wortgefecht und obszöne Gesten
Kurz darauf suchte der frühere Atlético-Kapitän das direkte Wortgefecht mit Rüdiger. Dabei rief Gabi wiederholt: „Du wirst mir den Sch**** lutschen.“
Neben Rüdiger mischte sich auch Reals Assistenzcoach Pedro Machado in die Auseinandersetzung ein. Der forderte Gabi auf, in die Kabine zurückzukehren und wollte damit die Diskussion beenden.
Rote Karte für Co-Trainer beider Teams
Die Auseinandersetzung stand im Zusammenhang mit den hitzigen Szenen rund um die Halbzeitpause. Rüdiger geriet mit Morten Hjulmand aneinander, ehe mehrere Mitglieder der Trainerstäbe in den Zoff verwickelt wurden.
Atlético-Torwarttrainer Pablo Vercellone und Reals Assistenztrainer Pedro Machado erhielten schließlich eine Rote Karte und mussten vom Platz.
Auslöser war eine Szene zwischen Romero und Jude Bellingham. Der Atlético-Verteidiger traf den Engländer mit offener Sohle am Bein – verwarnt wurde zunächst aber Bellingham.
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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.