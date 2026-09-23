Mögliches Barca-Trikot geleakt

Ein Leak zeigt einen möglichen Entwurf des Barca-Heimtrikots 2027/28 mit Polokragen und vielen schmalen Streifen.

Der FC Barcelona könnte in der Saison 2027/28 zu einem deutlich klassischeren Heimtrikot zurückkehren. Das Fachportal Footy Headlines veröffentlichte erste Bilder eines möglichen Nike-Entwurfs – eine offizielle Präsentation des Klubs gibt es nicht. Nach Angaben des Portals beruhen die Darstellungen auf zuvor durchgesickerten Informationen und können sich deshalb noch vom finalen Produkt unterscheiden.

Auffällig wären vor allem die zahlreichen schmalen Längsstreifen in Dunkelblau und Granatrot. Anders als beim aktuellen Heimshirt, das mehrere Blau- und Rottöne verbindet, soll der Entwurf nur mit zwei Grundfarben arbeiten. Dazu ist ein Polokragen vorgesehen – ein Stil, den Barca beim Trikot laut Footy Headlines zuletzt 2003 trug.

So soll das Barca-Trikot der Saison 2027/28 aussehen So soll das Barca-Trikot der Saison 2027/28 aussehen © Footy Headlines

Sponsoren-Embleme könnten in einem kräftigen Gelb gehalten sein. Auch ein gelber Besatz an der Seite und auf Teilen der Rückseite ist im möglichen Design zu sehen. Das Dritt-Trikot soll weitgehend einfarbig in Orange erscheinen.

Der FC Barcelona verkauft für die laufende Saison bereits das blaugranafarbene Heimtrikot, ein schwarzes Auswärtsshirt aus der Kooperation mit der Marke Kobe Bryant sowie ein türkisfarbenes Retro-Trikot. Die drei bislang angebotenen Spielshirts sind bei den Fans gut angekommen und sollen weiter starke Verkaufszahlen liefern.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.