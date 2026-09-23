Fällt Barca-Profi noch viel länger aus?

Andreas Christensen droht dem FC Barcelona nach seiner Oberschenkelverletzung womöglich bis zu zwei Monate zu fehlen.

Dem FC Barcelona droht ein längerer Ausfall von Andreas Christensen. Der dänische Innenverteidiger verletzte sich am Samstag beim 3:1 in Sevilla am linken Oberschenkel und verließ den Rasen im Ramón Sánchez-Pizjuán unter Tränen. Zwar nannte der Klub keinen konkreten Zeitplan, doch aus dem Umfeld des 30-Jährigen heißt es bei Mundo Deportivo, dass die Pause im schlimmsten Fall bis zu zwei Monate dauern könnte.

Barcelona hatte am Sonntag eine Muskelverletzung im geraden Oberschenkelmuskel des linken Quadrizeps bestätigt und lediglich von einer mehrwöchigen Ausfallzeit gesprochen. Damit wäre Christensen länger raus als die zunächst erwarteten vier bis sechs Wochen. Die Länderspielpause verschafft Hansi Flick allerdings etwas Luft bei der Planung.

In der Innenverteidigung stehen dem Barca-Coach Pau Cubarsí und Gerard Martín zur Verfügung, zudem können Eric García und Jules Koundé ins Zentrum rücken. Für die Außenbahnen hat Flick mit Xavi Espart, Joao Cancelo und Alejandro Balde weitere Optionen, auch Brian Farinas kann rechts eingesetzt werden.

Sollte sich die längere Prognose bestätigen, würde Christensen acht Spiele – fünf in der Liga und drei in der Champions League – verpassen, darunter den Clásico und das Duell mit Paris Saint-Germain; als mögliches Ziel gilt das Villarreal-Spiel am 21. oder 22. November. Auch die Einsätze für Dänemark muss der Verteidiger trotz seines starken Saisonstarts absagen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.