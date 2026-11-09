„Scheiß VAR!“ Schiedsrichter flippt aus

Ter Stegen? "Als er kam, haben wir gesagt: 'Wahnsinn!'"

Das Spitzenspiel zwischen Ajax Amsterdam und Twente Enschede sorgt auch nach dem Abpfiff für Gesprächsstoff. Schiedsrichter Joey Kooij ärgert sich öffentlich über eine umstrittene VAR-Entscheidung und gesteht einen eigenen Fehler ein.

Ajax Amsterdam hat in der niederländischen Eredivisie einen kleinen Rückschlag hinnehmen müssen. Beim 2:2 gegen Twente Enschede stand nach der Partie aber vor allem eine umstrittene Szene um Schiedsrichter Joey Kooij und den Videoassistenten Dennis Higler im Mittelpunkt.

Rund 15 Minuten vor Schluss unterbrach Kooij beim Stand von 2:1 für Ajax eine vielversprechende Angriffssituation der Gastgeber. Von Videoassistent Higler war er auf einen möglichen Handelfmeter für die Amsterdamer hingewiesen worden, das Spiel sollte sofort stoppen.

Schiedsrichter Joey Kooij sorgte in den Niederlanden für Wirbel Schiedsrichter Joey Kooij sorgte in den Niederlanden für Wirbel © IMAGO/ANP

Nach Ansicht der Bilder stellte sich allerdings heraus, dass Kooij die Situation anders bewertete. Der Referee entschied, dass kein strafbares Handspiel von Twente-Stürmer Wout Weghorst vorlag und Ajax deshalb keinen Elfmeter erhielt. Beim Gastgeber aus Enschede überwog dennoch der Ärger, weil die aussichtsreiche Angriffsaktion zuvor bereits unterbrochen worden war.

Schiedsrichter wütet öffentlich gegen den VAR

Kooij machte nach dem Spiel aus seiner Frustration keinen Hehl. Wie über Außenmikrofone zu hören war, schrie der Referee auf dem Weg in die Katakomben „Scheiß VAR!“.

Gegenüber ESPN räumte der Schiedsrichter anschließend eigenes Fehlverhalten ein. „Ich habe mich darüber wirklich enorm geärgert“, sagte Kooij. Er habe aus dem VAR-Raum wiederholt die Aufforderung gehört, das Spiel anzuhalten. Rückblickend hätte er einige Sekunden länger warten müssen, ehe er eingreift.

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Für zusätzlichen Zündstoff sorgte eine weitere VAR-Intervention in der Nachspielzeit. Nachdem Kooij zunächst ein Trikotziehen von Ajax-Verteidiger Lucas Rosa gegen Ramiz Zerrouki übersehen hatte, wurde er erneut zum Monitor geschickt. Diesmal entschied er auf Elfmeter für Twente. Weghorst verwandelte zum 2:2-Endstand.