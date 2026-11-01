Twente Enschede schreibt in den Niederlanden Geschichte. Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst trumpft auf.

Der niederländische Erstligist Twente Enschede hat am Sonntag Klub-Geschichte geschrieben: Der Conference-League-Teilnehmer gewann sein Ligaspiel bei Excelsior Rotterdam mit 9:0 (5:0) und setzte ein echtes Statement. Es ist der höchste Liga-Erfolg der Klubgeschichte, nie gewann Enschede in der Eredivisie höher.

Überragender Spieler des Spiels war Ex-Bundesliga-Stürmer Wout Weghorst, dem in Rotterdam vier Treffer gelangen. Der einstige Angreifer des VfL Wolfsburg und der TSG Hoffenheim führt die Torschützenliste der Eredivisie mit acht Toren in elf Spielen an.

Rotterdam-Stürmer fliegt früh vom Platz

Begünstigt wurde der historische Erfolg von einer frühen Roten Karte gegen die Gastgeber aus Rotterdam. Stürmer Nesto Groen war nach einem groben Foulspiel schon in Minute fünf vom Platz geflogen. Anschließend spielte sich Enschede in einen Rausch.

Weghorst (12., 32., 33. und 62.), Thomas van den Belt (39.), Daan Rots (45.+1 und 82.), Jordy Bawuah (49.) und Ramiz Zerrouki (71.) trafen für die Gäste aus Enschede, die sich durch den Erfolg auf Tabellenplatz vier vorschoben. Rotterdam rutscht nach der 0:9-Klatsche auf Platz 15 ab.



