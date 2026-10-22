Brandt reagiert auf van der Vaart: „Lass mich in Ruhe mit dem Mist“

Erst kritisierte Rafael van der Vaart Julian Brandt scharf, inzwischen schwärmt er vom Ajax-Profi. Der Ex-Dortmunder ordnet die Aussagen des Niederländers nun ein.

Julian Brandt hat auf den überraschenden Meinungsumschwung von Rafael van der Vaart reagiert, der den Profi von Ajax Amsterdam zunächst als „Schönwetter-Fußballer“ abgestempelt, ihn zuletzt aber als „besten Spieler“ von Ajax bezeichnet hatte.

„Es schwappt immer sehr, sehr schnell. Den Satz höre ich zum ersten Mal“, erklärte Brandt im Podcast „Spielmacher“ von 360Media über die jüngsten Lobeshymnen van der Vaarts.

Julian Brandt reagierte auf die Aussagen von Rafael van der Vaart Julian Brandt reagierte auf die Aussagen von Rafael van der Vaart © IMAGO/ANP

Der frühere Dortmunder, der seit Sommer in Amsterdam spielt, gibt nicht viel auf Experten-Meinungen: „Letztes Mal, als er noch eine andere Aussage getätigt hat, wurde ich auch viel konfrontiert damit. Ich weiß nicht, ich bin da immer so: ‚Lass mich einfach in Ruhe mit dem Mist.'“

Brandt bleibt gelassen: „Teil des Ganzen“

Mit einem Lachen schob Brandt hinterher: „Wenn das jetzt so ist, dass er seine Meinung ein Stück weit geändert hat, dann ist das gut für mich.“ Grundsätzlich habe er sich mittlerweile an die öffentliche Bewertung durch Experten gewöhnt: „Es werden immer kontroverse Aussagen getätigt. Es ist einfach Teil des Ganzen.“

Im August hatte van der Vaart noch betont, dass Brandt froh sein solle, bei Ajax spielen zu dürfen – nicht andersherum. Der Ex-HSV-Profi hatte es übertrieben gefunden, dass der niederländische Klub Dankbarkeit für den gelungenen Wechsel zeigen sollte. Des Weiteren hatte van der Vaart für Aufsehen gesorgt, weil er Brandt als „Schönwetter-Fußballer“ degradierte.

Brandt kennt die Kritik aus Deutschland

Genau auf diese Aussage angesprochen, meinte Brandt nun: „Das Schönwetter-Ding kenne ich ja aus Deutschland schon ein bisschen. Ich wusste vorher schon, dass er auch jemand ist, der schon viele Aussagen auch über andere Spieler getätigt hat, die viral gegangen sind“, sagte er mit Blick auf van der Vaart.

Deshalb könne er die Äußerungen etwas besser einschätzen, meinte Brandt weiter. Gleichzeitig machte der Offensivspieler deutlich, dass er van der Vaart keineswegs kritisieren wolle: „Ich will ihn nicht als unseriös abstempeln, überhaupt nicht, weil ich finde, dass er einfach ein fantastischer Fußballer war.“

DEINE MEINUNG

Im Sommer war Brandt ablösefrei zu Ajax Amsterdam gewechselt. Seit seinem Transfer hat er sich zu einem echten Leistungsträger der Niederländer entwickelt: Mit seinen Toren brachte er sein Team dabei nicht nur in der Liga voran, auch in der Conference League steuerte der 30-Jährige zwei Treffer bei.