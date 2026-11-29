Gegen Feyenoord Rotterdam bringt der ehemalige Nationalspieler Ajax Amsterdam zunächst in Führung - und hat nur kurze Zeit später einen folgenschweren Aussetzer.

Was war das denn? Beim Spitzenspiel in der niederländischen Eredivisie zwischen Feyenoord Rotterdam und Ajax Amsterdam (1:1) hat Ex-Nationalspieler Julian Brandt ein echtes Wechselbad der Gefühle erlebt.

Zunächst hatte der 30-Jährige Ajax mit einem starken Abschluss aus spitzem Winkel in Führung gebracht – der Ball schlug mithilfe der Unterkante der Latte im Tor ein (4.). Doch die Freude über Brandts Treffer hielt nicht lange.

Eredivisie: Brandt mit katastrophalem Fehlpass

Denn nur vier Minuten später verschuldete der ehemalige Dortmunder den Ausgleichstreffer. Wenige Meter vor dem eigenen Strafraum gewann Brandt den Ball, nahm kurz Tempo aus dem Spiel und schaute sich nach Anspielstationen um, nur um dann fahrlässig in den Fuß von Feyenoord-Stürmer Luciano Valente zu passen.

Dieser nahm das Geschenk dankend an und netzte zum 1:1-Endstand (8.). „Was für ein Anfang. Und was für ein Fehler das ist!“, titelte der niederländische Telegraaf ungläubig über Brandts Aussetzer.

Nationalkeeper Marc-André ter Stegen steht beim Duell in Rotterdam indes nicht zwischen den Pfosten. Der Deutsche hatte sich in der Conference League eine leichte Verletzung zugezogen und fällt für die kommenden zwei Wochen aus.