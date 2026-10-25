Ter Stegen? "Als er kam, haben wir gesagt: 'Wahnsinn!'"

Ajax zittert sich bei Sparta Rotterdam zum Sieg. Marc-André ter Stegen zeigt eine herausragende Leistung, während Julian Brandt an beiden Toren der Amsterdamer beteiligt ist.

Ajax Amsterdam hat sich bei Sparta Rotterdam zu einem 2:1-Auswärtssieg gezittert. Im Mittelpunkt: Marc-André ter Stegen und Julian Brandt. Während Letztgenannter die Tore von Abdellah Ouazane (22.) und Tolu Arokodare (45.+2) jeweils vorbereitete, hielt ter Stegen die Amsterdamer mit mehreren starken Paraden auf Kurs.

„Ich bin sehr froh, dass er da ist“, lobte Mittelfeldspieler Davy Klaassen den Torhüter nach dem Spiel bei ESPN. „Ter Stegen hat gut gehalten. Er hat ein paar gute Paraden gezeigt. Ich will nicht sagen, dass er uns gerettet hat, aber es ist schon beruhigend, dass er da ist. Ich halte ihn nicht für einen Schwächling.“

Marc-André ter Stegen trug mit seinen Paraden entscheidend zum Ajax-Sieg bei Marc-André ter Stegen trug mit seinen Paraden entscheidend zum Ajax-Sieg bei © IMAGO/MB Media Solutions

Auch die niederländische Presse hob den Auftritt von ter Stegen hervor. „Dank einer gehörigen Portion Glück und einer überragenden Leistung von ter Stegen hielt Ajax lange durch“, urteilte das Portal voetbalprimeur.

„Ter Stegen spielte mit einer Reihe exzellenter Paraden eine Schlüsselrolle“, hieß es bei Voetbalzone, während das Fachmagazin Voetbal International den deutschen Keeper zum Spieler des Spiels kürte.

Ter Stegen: „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung“

Ter Stegen zog ebenfalls ein positives Fazit: „Für mich geht es darum, immer aktiv und bereit zu sein. Ich versuche, das immer zu sein, und das habe ich heute gezeigt. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung heute. Ein Zu-Null-Spiel wäre noch besser gewesen, aber das Wichtigste ist, dass wir gewinnen.“

Luft nach oben sei natürlich vorhanden, betonte der Torhüter: „Heute haben wir nicht sehr gut gespielt, aber wir haben zweimal getroffen und manchmal muss das reichen.“ In der zweiten Halbzeit sei Sparta die bessere Mannschaft gewesen: „Dann musst du leiden, und das ist auch eine Qualität, die man haben muss.“

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Ajax startet stark – Brandt legt beide Tore auf

Ajax erwischte gegen Rotterdam den besseren Start und ging nach 22 Minuten in Führung. Ouazane zirkelte den Ball nach Vorarbeit von Brandt von der Strafraumgrenze sehenswert ins lange Eck. Sparta schlug noch vor der Pause zurück: Jens Toornstra markierte in seinem 500. Eredivisie-Spiel den Ausgleich.

Doch unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff stellte Arokodare den Vorsprung wieder her, als er eine weitere Vorlage von Brandt zum 2:1 verwertete.

Nach dem Wechsel kippte die Partie deutlich zugunsten der Gastgeber. Sparta drängte Ajax weit zurück, doch ter Stegen vereitelte unter anderem Chancen von Mitchell van Bergen, Milan Zonneveld und Martes. Speziell bei der Großchance von van Bergen, der nach einem missglückten Zusammenspiel in der Ajax-Abwehr frei vor ihm auftauchte, zeigte der Keeper seine Klasse.

Amsterdam konnte sich kaum noch befreien, besaß durch Arokodare aber die Gelegenheit zur Entscheidung. Der Stürmer traf dabei nur den Pfosten. In der Schlussphase verteidigte Ajax den knappen Vorsprung mit viel Einsatz und brachte die drei Punkte schließlich über die Zeit.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.