Vinicius trifft, Ancelotti fliegt: Brasilien unterliegt Japan

Nach einem Doppelpack des Starstürmers kassiert die Selecao noch das späte 2:3 - und verliert die Nerven.

Fußball-Rekordweltmeister Brasilien hat seine erste Niederlage seit der WM-Pleite im Sommer kassiert. Im Länderspiel gegen Japan in Singapur verlor die Selecao trotz eines Doppelpacks von Stürmerstar Vinicius Júnior 2:3 (1:2) und überzeugte beim Neuaufbau erneut nicht.

Tiefpunkt bei der Revanche für das WM-Sechzehntelfinale, das Brasilien mühsam gewonnen hatte, waren die Roten Karten für Trainer Carlo Ancelotti und den bereits ausgewechselten Barca-Angreifer Raphinha in der Nachspielzeit.

Japan war durch einen frühen Doppelschlag von Takefusa Kubo (15.) und Keito Nakamura (19.) in Führung gegangen. Vinicius Júnior (33./75.) glich aus, er hatte seit Ende September weder für Real Madrid noch für die Nationalmannschaft getroffen.

In der Nachspielzeit wurde es wild. Erst traf Tatsuhiro Sakamoto (90.+1) zum 3:2, dann sahen die wütenden Ancelotti und Raphinha von der Bank aus Rot.

Nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM in Nordamerika gegen Norwegen hat die Selecao mit einigen neuen Spielern noch keine Glanzleistungen gezeigt. Gegen Australien gab es ein schmeichelhaftes 1:1 und einen 4:2-Sieg, gegen die international drittklassigen Inder ein 4:0 und nun gegen Japan die erste Niederlage.