Kanada: Davies bei Startelf-Comeback verletzt ausgewechselt

Der Bayern-Profi muss nach nur fünf Minuten vom Feld. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Neuerliche Sorgen um Alphonso Davies: Der Linksverteidiger des FC Bayern hat sich bei seinem ersten Startelfeinsatz für die kanadische Fußball-Nationalmannschaft seit über 600 Tagen erneut verletzt. Der Kapitän musste beim 3:2-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der CONCACAF Nations League in Guatemala bereits in der 6. Minute ausgewechselt werden.

Eine genauere Diagnose stand zunächst noch aus, Assistenztrainer Mauro Biello, der Jesse Marsch nach dessen Roter Karte in der 64. Minute vertrat, sprach lediglich von einer Verletzung im unteren Körperbereich. „Er wird in den nächsten Tagen untersucht, und dann werden wir mehr wissen“, sagte Biello. Das Rückspiel steht am Montag (Ortszeit) in Toronto an.

Davies hatte in einem intensiven Laufduell auf der linken Abwehrseite die Balance verloren und war zu Boden gefallen. Er signalisierte sofort, ausgewechselt werden zu wollen, konnte den Platz aber immerhin eigenständig verlassen. „Wir haben uns alle riesig gefreut, Phonzie wiederzusehen, und dass er so früh ausfiel, hat uns wirklich sehr mitgenommen“, sagte Mitspieler und Torschütze Tani Oluwaseyi.

Nach seinem Kreuzbandriss im März 2025 hatte Davies immer wieder mit muskulären Problemen, insbesondere im Oberschenkelbereich, zu kämpfen. Bei der Heim-WM im Sommer kam er deshalb lediglich auf einen Kurzeinsatz. Das Online-Portal Canadien Soccer Daily sprach von einem „Worst-Case-Szenario“ für Kanada und die Bayern, sollte sich nun eine weitere Muskelverletzung bestätigen.