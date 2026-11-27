Ingvar Jonsson gehörte 2016 zum Kader der isländischen Überraschungsmannschaft. Im Mai war bei ihm ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden.

Islands Fußball trauert um einen seiner EM-Helden von 2016: Der ehemalige Nationaltorhüter Ingvar Jonsson ist im Alter von nur 37 Jahren verstorben. Wie sein Klub Vikingur Reykjavik mitteilte, starb Jonsson am Mittwoch im Kreise seiner engsten Angehörigen. Der isländischen Zeitung Morgunbladid zufolge erlag der Torwart einem Krebsleiden.

„Mit großer Trauer und tiefem Schmerz geben wir bekannt, dass unser lieber Freund und Mitstreiter Ingvar Jonsson verstorben ist“, schrieb der Verein. Anfang Mai hatte der Torhüter für den isländischen Meister noch auf dem Platz gestanden, im selben Monat war bei ihm ein bösartiger Tumor diagnostiziert worden.

Jonsson bestritt acht Länderspiele und war 2016 Teil des isländischen EM-Märchens. Bei der Endrunde in Frankreich war der EM-Debütant nach einem sensationellen Achtelfinalsieg gegen England bis ins Viertelfinale vorgedrungen. Jonsson selbst blieb bei dem Turnier ohne Einsatz.