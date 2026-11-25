Der Starcoach blickt auf den nächsten Schritt seiner Karriere voraus. Nach zehn Jahren bei Manchester City reizt ihn eine Nationalmannschaft.

Starcoach Pep Guardiola hat den Zeitpunkt für seine Rückkehr in den Fußball offengelassen – aber wohl einen klaren Plan für seine nächste Station. Auf die Frage, ob es eine Mannschaft gäbe, die er gerne trainieren würde, antwortete der Katalane im Gespräch mit seinem früheren Teamkollegen Romario: „Eine Nationalmannschaft“, dies sei der „nächste Schritt“. Schon in den vergangenen Jahren hatte er dies immer wieder als Wunsch angegeben.

Guardiola wird als möglicher Kandidat für den Posten als US-Nationalcoach gehandelt, nachdem Mauricio Pochettino bei Manchester United unterschrieben hat. Der frühere Bayern-Coach hatte Manchester City vor der Saison nach zehn Jahren verlassen und nimmt derzeit eine Auszeit. Ein Angebot des italienischen Verbandes lehnte der Erfolgstrainer in diesem Sommer ab.

„Ich habe mit ihnen gesprochen. Es war eine der größten Ehren, die mir je zuteilwurden“, sagte Guardiola: „Aber es kam zu einem Zeitpunkt, als ich aufhören musste. Ich brauchte Zeit für mich. Wäre es ein oder zwei Jahre früher passiert, hätte ich wahrscheinlich zugesagt.“

Guardiola, der bislang in Barcelona, München und Manchester gearbeitet hat, nannte keinen Zeitplan für eine Rückkehr auf die Bank. Er wisse nicht, wie lange er pausieren werde. „Im Moment fühle ich mich sehr gut“, sagte der 55-Jährige, „wenn ich eines Tages zum Fußball zurückkehre, dann erst, wenn mein Bauch mir signalisiert, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist.“