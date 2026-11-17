Layvin Kurzawa beendet seine Profikarriere. Der frühere Nationalspieler Frankreichs schlägt nach Jahren voller Titel und Rückschläge ein neues Kapitel auf.

Der frühere französische Nationalspieler Layvin Kurzawa hat seine Karriere beendet. Das gab der 34-Jährige in einem Video auf Instagram bekannt.

Zuletzt stand der langjährige Profi von Paris Saint-Germain bei PERSIB Bandung in Indonesien unter Vertrag. Nach dem Gewinn der nationalen Meisterschaft war sein Vertrag ausgelaufen, seit dem Sommer war Kurzawa vereinslos.

Layvin Kurzawa war jahrelang Stammspieler bei PSG Layvin Kurzawa war jahrelang Stammspieler bei PSG © IMAGO/AFLOSPORT

„Wenn deine Kraft nachlässt, hörst du auf die Leute, die dich lieben. Die den Menschen hinter dem Fußballprofi sehen“, sagte Kurzawa in seiner Abschiedsbotschaft.

Fünf Meistertitel und fünf Pokalsiege mit PSG

Der Außenverteidiger bestritt 13 Länderspiele für Frankreich und gewann im Laufe seiner Karriere zahlreiche Titel. Den Großteil seiner erfolgreichen Jahre verbrachte er bei PSG, wohin er 2015 von der AS Monaco wechselte.

Mit dem französischen Spitzenklub holte Kurzawa unter anderem fünf Meisterschaften sowie fünf nationale Pokalsiege. Insgesamt absolvierte er 154 Pflichtspiele für die Pariser.

Immer wieder wurde seine Laufbahn jedoch von Verletzungen ausgebremst. Besonders ein Bandscheibenvorfall während seiner PSG-Zeit und ein schwerer Bänderriss 2023 bei Fulham warfen ihn zurück. Nach Stationen in England, Portugal und Indonesien zieht Kurzawa nun einen Schlussstrich unter seine Profi-Karriere.



Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.