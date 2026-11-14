Ronaldinho ist zurück: Superstar gibt Comeback

Der ehemalige Weltfußballer Ronaldinho kehrt auf den Fußballplatz zurück. Das Stadion ist bereits ausverkauft.

Elf Jahre nach seinem Karriereende gibt Ronaldinho sein Comeback. Er soll am Sonntagnachmittag beim italienischen Drittligisten Ravenna FC erstmals in dieser Saison mitwirken.

Ravennas Trainer Andrea Mandorlini kündigte an, Ronaldinho werde „von der ersten Minute an spielen“.

Ronaldinho bei einem Benefiz-Spiel Ronaldinho bei einem Benefiz-Spiel © IMAGO/GEPA pictures

Diese Worten führten auch dazu, dass das Stadio Bruno Benelli komplett ausverkauft ist. Für den Anlass wird sogar eine zusätzliche Tribüne aufgestellt.

Ronaldinho will Fans glücklich machen

Bereits Ende Juni wurde Ronaldinhos Rückkehr auf den Fußballplatz verkündet. „Ronaldinho wird mindestens ein Spiel in der Serie C bestreiten. Er will das letzte Tor seiner Karriere in Ravenna erzielen“, sagte Klub-Präsident Ignazio Cipriani damals.

„Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen, um gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani eine neue Geschichte zu schreiben“, erklärte Ronaldinho.

An diesem Wochenende kommt es nun also zum ersten Einsatz für den ehemaligen Barca-Star. Für das Derby gegen Forli hat der 46-Jährige ein ganz bestimmtes Ziel: „Ich möchte die Menschen in Ravenna glücklich machen und sie für die Leidenschaft belohnen“, sagte er weiter.

Auch sportlich ist das Duell in der Serie C (Girone B) für seinen Klub wichtig. Ravenna steht mit sechs Punkten Rückstand auf dem zweiten Tabellenplatz.