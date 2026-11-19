Der englische Drittligist trennt sich mit sofortiger Wirkung von seinem Trikotsponsor. Zuvor hatte es deutliche Kritik von Fans gegeben.

Der frühere englische Fußball-Meister Leicester City hat die Zusammenarbeit mit seinem Trikotsponsor BC Game mit sofortiger Wirkung beendet.

Hintergrund der laut Mitteilung „einvernehmlichen Entscheidung“ ist erheblicher Unmut unter den Anhängern des Drittligisten, nachdem das Krypto-Glücksspielunternehmen jüngst die russische Pornodarstellerin Eva Elfie als Markenbotschafterin vorgestellt hatte.

Fanorganisation übt deutliche Kritik

Besonders kritisch äußerte sich die Fanorganisation Foxes Trust in einem Statement Anfang des Monats: „Sowohl Glücksspiel als auch Pornografie können verheerende Auswirkungen auf das Leben von Menschen haben, insbesondere auf junge Menschen. Partnerschaften wie diese bringen diese beiden Welten einem größeren Publikum näher und verbinden sie durch die Assoziation mit Leicester City. Ist das jetzt das, wofür wir stehen?“

Auf die konkreten Einwände der Fans ging der Meister von 2016 in seiner Mitteilung nicht ein. Der Klub schrieb lediglich, die Entscheidung sei nach „konstruktiven Gesprächen“ in den vergangenen Tagen gefallen. Beide Parteien hätten dabei ihre „unterschiedlichen kommerziellen Prioritäten für die Zukunft“ erkannt.