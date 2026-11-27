Einst schoss Kingsley Coman den FC Bayern auf Europas Thron und wollte eine Münchner Vereinslegende werden. Heute kämpft der Franzose in Saudi-Arabien darum, wieder regelmäßig auf dem Platz zu stehen.

Es war ein lauer Spätsommerabend in Lissabon, an dem sich Kingsley Coman 2022 in die Geschichtsbücher des FC Bayern köpfte. Eine präzise Flanke von Joshua Kimmich an den langen Pfosten, ein Kopfball gegen die Laufrichtung von Keylor Navas – und der deutsche Rekordmeister war zum sechsten Mal Champions-League-Sieger.

Coman war damals 24 Jahre alt. Ein Alter, in dem die besten Jahre eines Fußballers eigentlich noch vor ihm liegen.

„Ich will eine Legende beim FC Bayern werden“, erklärte der Franzose anderthalb Jahre später im SPORT1-Interview. Er hatte gerade seinen Vertrag in München bis 2027 verlängert, seine Ambitionen reichten weit über das bereits Erreichte hinaus: „Ich will einer der weltbesten Spieler auf meiner Position sein, das ist mein Ziel.“

Nach seinem Abschied aus Bayern sucht Kingsley Coman bei Al-Nassr nach seiner Form Nach seinem Abschied aus Bayern sucht Kingsley Coman bei Al-Nassr nach seiner Form © IMAGO/Beautiful Sports International

Heute, sechs Jahre nach jenem Abend in Lissabon, ist es bemerkenswert still geworden um Coman. Sieben Ligaspiele, ein Tor, keine Vorlage: So liest sich die bisherige Saisonbilanz des Franzosen. Und das nicht beim FC Bayern oder einem anderen europäischen Top-Klub, sondern bei Al-Nassr in Saudi-Arabien.

Auch sein Marktwert erzählt die Geschichte eines schleichenden Abstiegs. Ende 2023 taxierte ihn das Portal Transfermarkt noch auf 65 Millionen Euro. Inzwischen sind es 20 Millionen.

FC Bayern: Coman dachte mit 22 Jahren ans Aufhören

Es ist die große Ambivalenz seiner Karriere: Ausgerechnet jener Fußballer, dessen Spiel von seiner außergewöhnlichen Explosivität lebt, wurde immer wieder von seinem eigenen Körper ausgebremst.

In den Saisons von 2016 bis 2019 verpasste er verletzungsbedingt jeweils mindestens 20 Spiele. Nach zwei Syndesmosebandrissen innerhalb eines Jahres sprach der Franzose im Dezember 2018 mit gerade einmal 22 Jahren über ein mögliches Karriereende.

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„Zu viel ist zu viel. Vielleicht ist mein Fuß nicht dafür geschaffen. Ich würde dann mein eigenes Leben führen“, sagte er damals in der französischen Sendung Téléfoot.

Während seiner langen Ausfallzeiten beschäftigte sich Coman zunehmend mit Kochen und Mode. „Hauptsache weg vom Fußball“, erinnerte er sich später im Bayern-Vereinsmagazin 51.

In München wollte man sich mit dem Gedanken an ein vorzeitiges Karriereende nicht anfreunden. „Die Karriere eines Fußballers ist lang, er ist gerade am Anfang“, entgegnete der damalige Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Trainer Niko Kovac war überzeugt: „Er ist ein Weltklassespieler, der noch viele Titel holen wird.“

Auf den Höhepunkt folgt die nächste Leidenszeit

Kovac sollte recht behalten. Coman gewann die Champions League, sammelte sechs weitere Bundesligatitel und entwickelte sich zu einem der wertvollsten Spieler des FC Bayern.

Im SPORT1-Interview relativierte er 2022 seine damaligen Aussagen zu einem möglichen Karriereende. Nicht den Fußball grundsätzlich habe er aufgeben wollen – vielmehr habe er sich nicht noch einer dritten Operation innerhalb eines Jahres unterziehen wollen.

Doch gerade als auch sein Marktwert Ende 2023 seinen Höchststand erreichte, begann die nächste Leidensphase. Ein Muskelfaserriss im Dezember, ein Innenbandriss im Knie im Januar, eine Adduktorenverletzung im April.

Am Ende jener Saison riss auch eine außergewöhnliche Serie: Erstmals in seinem zwölften Profijahr blieb Coman ohne nationalen Meistertitel.

Coman: „Ein Teil des Vereins wollte, dass ich gehe“

Im Sommer 2025 endete nach zehn Jahren das Kapitel München. Coman wechselte zu Al-Nassr nach Saudi-Arabien. „King wird immer ein Teil des FC Bayern bleiben“, würdigte Sportvorstand Max Eberl die Verdienste des Franzosen.

Coman selbst blickte mit deutlich gemischten Gefühlen auf seinen Abschied zurück. Wenige Wochen nach seinem Wechsel gewährte er der französischen Sportzeitung L’Équipe Einblicke in die Hintergründe des Transfers: „Ein Teil des Vereins wollte, dass ich gehe.“

Coman habe zwar Rückhalt vom Trainer, den Fans und Teilen der Vereinsführung verspürt – doch nicht alle Verantwortlichen hätten eine gemeinsame Zukunft gesehen.

Gegen die Vorstellung, sein Wechsel nach Saudi-Arabien bedeute zwangsläufig auch einen sportlichen Abstieg, wehrte sich Coman vehement. „Ich bin derselbe Spieler wie beim FC Bayern. Ich werde mein Niveau auch nicht in einem Jahr verlieren.“

Dafür lieferte der Franzose zunächst durchaus Argumente. In seiner ersten Saison bei Al-Nassr gelangen ihm wettbewerbsübergreifend 16 Tore und zwölf Vorlagen. An der Seite von Cristiano Ronaldo gewann er die saudische Meisterschaft. Für eine Nominierung zur Weltmeisterschaft 2026 reichte es dennoch nicht.

Kingsley Coman: Ein alter Leidensbegleiter ist zurück

Inzwischen holen Coman auch 4000 Kilometer von München entfernt ein, was ihn schon beim FC Bayern um eine noch größere Karriere brachte: Verletzungen.

Eine Oberschenkelverletzung kostete den Franzosen in dieser Saison bereits fünf Ligaspiele. Zuletzt musste sich der inzwischen auf dem rechten Flügel eingesetzte Offensivspieler mit Kurzeinsätzen begnügen. Bei der Niederlage gegen Al-Ahli waren es 19 Minuten, im anschließenden asiatischen Champions-League-Spiel gegen Al-Sadd nur noch fünf.

Eine Fußnote in der Geschichte des FC Bayern wird er trotzdem nie sein. Dafür hat nicht nur jener Kopfball an einem Sommerabend in Lissabon gesorgt.

Doch die Geschichte des Fußballers, der einmal zu den Besten der Welt gehören wollte, hätte noch so viel mehr Kapitel haben können.