Der englische Drittligist Blackpool FC trennt sich von seinem Trainer Ian Evatt - und das ausgerechnet an dessen Geburtstag.

Eine Trainerentlassung in der dritten englischen Liga hat aufgrund eines eher unglücklichen Timings für Aufsehen gesorgt. Blackpool FC hat Trainer Ian Evatt entlassen – kurz nachdem ihm die Social-Media-Abteilung noch öffentlich zum Geburtstag gratuliert hatte. Besonders kurios: Die Instagram-Beiträge zu den Glückwünschen und der Entlassung lagen nur wenige Stunden auseinander.

Nach der 0:1-Niederlage gegen den AFC Wimbledon am Samstag rutschte Blackpool auf den 20. Tabellenplatz der League One ab und kam damit der Abstiegszone gefährlich nah. Die sportliche Situation dürfte der Grund für die Trennung gewesen sein.

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Entlassung folgt auf Glückwünsche

Am Donnerstag feierte Evatt seinen 45. Geburtstag. Dazu gratulierte ihm die Social-Media-Abteilung des Vereins via Instagram mit den Worten: „Happy Birthday an unseren Head Coach, Ian Evatt.“ Zudem wünschte der Klub dem Coach in dem Posting noch einen „großartigen Tag“ – doch sein Ehrentag nahm eine für ihn persönlich alles andere als großartige Entwicklung.

Am selben Tag, knapp sieben Stunden nach dem Geburtstags-Post, folgte dann der nächste Beitrag zu Evatt: Der Klub gab die Trennung von Chefcoach Evatt nach zwölf Monaten bekannt. Der Verein dankte Evatt für dessen Einsatz.

Das unglückliche Timing mutet angesichts der Verdienste Evatts für den Verein besonders bitter an. Schließlich war der 44-Jährige nicht nur als Trainer tätig, sondern prägte den Klub auch als Spieler. In seinen sechs Jahren beim Verein absolvierte er 250 Einsätze für Blackpool und spielte eine entscheidende Rolle beim Aufstieg von der League One in die Premier League in der Saison 2010/11.