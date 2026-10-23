Mehr als sechs Jahre nach dem Tod von Argentiniens Fußballlegende wird der Urteilsspruch erwartet.

Im Prozess um den Tod der argentinischen Fußballlegende Diego Maradona wird das Urteil am 22. Dezember verkündet. Das gab das zuständige Gericht am Donnerstag nach rund sechs Monaten Verhandlungsdauer bekannt.

Sieben Mitarbeiter des medizinischen Teams des Weltmeisters von 1986 sind angeklagt. Ihnen wird vorgeworfen, durch fahrlässiges Handeln zum Tod Maradonas beigetragen zu haben.

Zum Abschluss des Verfahrens äußerten sich Maradonas Tochter Dalma sowie einige der Angeklagten noch einmal persönlich. Sichtlich bewegt sagte sie: „Ich hoffe, mein Vater erhält die Gerechtigkeit, die er verdient.“ Der Hauptangeklagte, Maradonas langjähriger Leibarzt Leopoldo Luque, wies die Vorwürfe erneut zurück.

Maradona starb im November 2020

Maradona war am 25. November 2020 im Alter von 60 Jahren gestorben. Als Todesursache wurden Herzversagen und ein Lungenödem festgestellt. Der ehemalige Weltklassespieler war in einem Haus in Tigre nördlich von Buenos Aires tot in seinem Bett aufgefunden worden. Dort erholte er sich von einem Eingriff, der kurz zuvor vorgenommen worden war.

Luques Anwalt hatte zuletzt die Vorwürfe gegen seinen Mandanten zurückgewiesen, dieser sei unschuldig und zum „Sündenbock“ gemacht worden. Ein weiterer Verteidiger hatte betont, Maradonas Tod sei auf einen „akuten und unvorhersehbaren“ Herzinfarkt zurückzuführen und es habe „absolut keine Möglichkeit gegeben, diesen tödlichen Ausgang vorherzusagen.“