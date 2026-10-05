"Wird nicht das letzte Mal sein, dass ich darüber spreche"

Thomas Müller verrät seine Favoriten für den Ballon d'Or. Überraschend: Ex-Teamkollege Harry Kane taucht in der Auswahl des Weltmeisters nicht auf.

Wer gewinnt den Ballon d’Or 2026? Für Thomas Müller gibt es in dieser Frage einen klaren Favoritenkreis. Der frühere Nationalspieler setzt dabei allerdings nicht auf seinen langjährigen Bayern-Mitspieler Harry Kane.

In seinem Newsletter nannte Müller stattdessen zwei andere Kandidaten: „Für mich gibt es zwei Kandidaten, die mich mit ihrer individuellen Performance am meisten begeistert haben.“ Gemeint sind Michael Olise und dessen französischer Landsmann Kylian Mbappé.

Thomas Müller überrascht mit seinen Favoriten für den Ballon d’Or Thomas Müller überrascht mit seinen Favoriten für den Ballon d’Or © IMAGO/Ball Raw Images

Der Weltmeister von 2014 begründete seine Wahl mit den besonderen Qualitäten des Duos: „Die beiden kombinieren Spektakel mit Torgefahr.“ Zudem würden sie es schaffen, „mit ihrer Finesse und Power effizient zu sein und das Ganze auch noch ultraleicht aussehen zu lassen“. Für Müller sei das „das Material für einen Weltfußballer. Es braucht einfach einen Schuss Magie.“

Kanes Nichtberücksichtigung überrascht

Dass Kane in Müllers persönlicher Rangliste außen vor bleibt, überrascht. Der Angreifer des FC Bayern zählt bei vielen Experten und Buchmachern zu den aussichtsreichsten Kandidaten auf die Auszeichnung. Auch Lamine Yamal vom FC Barcelona wird regelmäßig als Top-Favorit gehandelt.

Besonders an Olise gefällt Müller dessen Spielweise. Nach der Gala beim 7:0 der Bayern gegen Union Berlin schwärmte der 37-Jährige: „Ist zwar nichts Neues, wie er die Dinger von außerhalb des Sechzehners verwandelt, und dennoch immer wieder eine Schau.“

Der Ballon d’Or 2026 wird am 26. Oktober verliehen. Dann wird sich zeigen, ob Müller mit seiner Einschätzung richtig liegt oder sich am Ende doch einer der anderen Top-Kandidaten durchsetzt.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.