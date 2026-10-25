Neymar handelt sich in einen vermeidbaren Platzverweis ein. Bei den eigenen Fans entschuldigt er sich - seinen Gegenspieler verspottet er.

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Neymar ist beim Ligaspiel des FC Santos gegen EC Bahia (1:1) kurz vor Anpfiff der zweiten Halbzeit vom Platz geflogen. Weil er sich im Gespräch mit Gegenspieler Nestor die Hand vor den Mund hielt, zeigte ihm der Schiedsrichter nach Intervention des VAR die Rote Karte.

Im Anschluss an die Partie ätzte Neymar dann über seinen Widersacher und bezeichnete diesen als Idioten.

Neymar beschwert sich Neymar beschwert sich © IMAGO / Brazil Photo Press

Das Verdecken des Mundes ist laut der sogenannten „Vinícius-Júnior-Regel“ verboten und wird in Brasilien mit einem Platzverweis geahndet. Neymar war bei dem 1:1 schon in der ersten Halbzeit mit Nestor aneinandergeraten und hatte diesen mit dem Ball abgeworfen. Für die Aktion hatte er die Gelbe Karte gesehen.

Neymar: „Wie kann er so etwas tun?“

Als die Spieler nach der Pause wieder auf dem Platz standen, redete Neymar auf mehrere am Mittelkreis versammelte Gegenspieler ein. Als er sich dann im Rücken des Schiedsrichters die Hand vor den Mund hielt, beschwerte sich Nestor sofort.

Nach dem Spiel entschuldigte sich Neymar in einem Statement bei Instagram zunächst bei den Santos-Anhängern, erhob dann aber auch schwere Vorwürfe gegen Nestor.

„Was Nestor mir heute angetan hat, ist eine sehr ernste Sache. Diese Regel wurde gegen Rassismus eingeführt, und er wollte sich im Spiel einen Vorteil verschaffen, weil ich meine Hand vor den Mund gehalten habe – ich habe kein Wort zu ihm gesagt“, klagte Neymar.

DEINE MEINUNG

Natürlich sei es zu gegenseitigen Beschimpfungen gekommen, meinte der 34-Jährige weiter. Das sei im Fußball auch völlig in Ordnung: „Aber was er getan hat, ist sehr ernst. Wenn es eine Regel gegen Rassismus ist, wie kann er dann so etwas tun? Es ist surreal, ich bin traurig über das, was passiert ist. Er war wirklich sehr hinterhältig, ehrlich gesagt.“

Neymar verspottet Gegenspieler

Dann beschwerte sich Neymar noch über ein Interview, das sein Widersacher zu den Vorfällen gegeben hatte: „Was für ein Vorbild will er denn sein? Er hat von Anstand gesprochen, ich bin auch anständig, aber ich bin ein Mann – was du getan hast, tut man einfach nicht.“

Neymars Fazit: „Ich habe einem Idioten die Gelegenheit gegeben, sich zu zeigen. Danke, Nestor, ich werde ruhig schlafen können, aber du mit deinen hinterhältigen Spielchen – das wird dir nicht gelingen.“

Die Regel sei nicht dazu da, sich einen Vorteil zu verschaffen. Eingeführt wurde sie nach einem Vorfall um Neymars Landsmann Vinícius Júnior, der als Spieler von Real Madrid von Benfica-Profi Gianluca Prestianni auf dem Feld hinter vorgehaltener Hand wohl rassistisch beleidigt wurde. Bei der WM im Sommer wurde das Mund-Verdecken daraufhin mit Rot bestraft. In Ligen wie der Bundesliga wurde die Regel nicht übernommen.