Im Weltmeister-Duell: Gattuso schnappt sich Platz eins

Nach dem Sieg gegen Gilardinos Parma steht Gattusos Lazio zumindest bis Sonntag ganz oben und träumt vom großen Coup.

Bislang war die Trainerkarriere von Gennaro Gattuso überschaubar erfolgreich, doch bei Lazio Rom läuft es für den einstigen Mittelfeld-Abräumer. Durch ein 2:1 (0:0) gegen Parma Calcio kletterte Lazio zumindest bis Sonntagmittag an die Tabellenspitze der Serie A und lässt seine Fans vom ersten Meistertitel seit 2000 träumen. Damals gewann Lazio unter Sven-Göran Eriksson den Scudetto.

Inter Mailand kann am Sonntag (12.30 Uhr) mit einem Sieg gegen die AC Florenz nach Punkten mit Lazio gleichziehen und dank der besseren Tordifferenz wieder Platz eins vor den Biancocelesti, den Weiß-Himmelblauen, übernehmen.

Serie A: Parma auf Abstiegsplatz

Im Duell der Weltmeister von 2006 vergrößerte Gattuso gleichzeitig die Sorgen von Parmas Trainer Alberto Gilardino. Parma, wie Lazio früherer Europapokalsieger, steht nach der sechsten Niederlage im achten Saisonspiel auf einem direkten Abstiegsplatz.

Kenneth Taylor (51.) und ein Eigentor von Diego Carlos (58.) sorgten bei einem späten Gegentreffer durch den erst 18 Jahre alten Simone Lontani (90.+5) für Lazios Sieg.

Vor seinem Engagement war Gattuso (48) ein halbes Jahr lang Italiens Nationaltrainer und verpasste mit dem viermaligen Weltmeister in den Playoffs gegen Bosnien und Herzegowina die WM-Qualifikation. Seinen einzigen Titel als Trainer gewann Gattuso 2020 als Pokalsieger mit der SSC Neapel, es folgten mehr oder weniger glück- wie fruchtlose Engagements in Valencia, Marseille und Split sowie schließlich beim italienischen Verband.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach