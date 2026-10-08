Die Reise von Thomas Brdaric geht weiter. Der ehemalige Nationalspieler setzt seine bewegte Trainerkarriere in Saudi-Arabien fort.

Thomas Brdaric fügt seiner bewegten Trainerlaufbahn ein weiteres Kapitel hinzu. Der 51-Jährige übernimmt mit sofortiger Wirkung den Trainerposten beim saudi-arabischen Zweitligisten Al-Bukiryah FC. Das teilte sein neuer Klub auf Instagram mit.

Bis zuletzt stand Brdaric noch beim kosovarischen Erstligisten FC Malisheva an der Seitenlinie. In den ersten sieben Saisonspielen unter seiner Regie holte das Team 16 Punkte und verabschiedete sich als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. Nun erfolgte der Wechsel zum Tabellenvorletzten der zweitklassigen Saudi First Division League, der in den ersten sechs Ligaspielen bislang nur zwei Punkte holte.

Thomas Brdaric setzt seine Reise fort

Der Ex-Profi, der acht Länderspiele (ein Tor) für Deutschland bestritt, setzt damit seine Reise fort. Mit dem Job beim Klub aus der Provinz al-Qasim erweitert Brdaric sein Portfolio, indem er nun in acht verschiedenen Ländern gearbeitet hat. Zuvor arbeitete er als Trainer in Albanien, Indien, Kuwait und zuletzt im Kosovo. Darüber hinaus war er als Sportdirektor in Belarus und Usbekistan tätig.

In Deutschland trainierte Brdaric Union Solingen, die TSG Neustrelitz, den VfL Wolfsburg II, den TSV Steinbach Haiger, Tennis-Borussia Berlin und Rot-Weiß Erfurt. Zudem war er auch im Nachwuchs bei Bayer Leverkusen und beim KFC Uerdingen als Coach aktiv.

In der Bundesliga stand der frühere Angreifer für Bayer Leverkusen, Hannover 96, den VfL Wolfsburg, den VfB Stuttgart und Fortuna Düsseldorf auf dem Feld.