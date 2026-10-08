Shai Gilgeous-Alexander steigt bei Atlético Madrid ein

Atlético Madrid vermeldet einen Coup fernab des Rasens. Ein Superstar steigt als Investor ein.

Prominenter Neuzugang abseits des Rasens: NBA-Superstar Shai Gilgeous-Alexander ist Teil der Eigentümergruppe von Atlético Madrid geworden. Das gab der spanische Spitzenklub am Donnerstag bekannt.

Der 28 Jahre alte Kanadier, zweimaliger NBA-MVP und Champion mit den Oklahoma City Thunder, beteiligt sich damit am Topklub. Laut Atlético basiert die Partnerschaft auf gemeinsamen Werten wie Ehrgeiz, Exzellenz und dem Streben nach nachhaltigem Erfolg.

Gilgeous-Alexander steigt bei Atlético ein

„Ich freue mich, offiziell Teil der Eigentümergruppe von Atlético de Madrid zu werden. Das ist ein Klub mit einer langen Geschichte an der Spitze des europäischen Fußballs, und ich bin dankbar für die Möglichkeit, Teil seiner Zukunft zu sein“, sagte Gilgeous-Alexander.

Der Einstieg des Basketball-Superstars ist auch ein Signal für die internationale Bedeutung des Vereins. Der Guard der Thunder zählt zu den bekanntesten Gesichtern der NBA und führte Oklahoma City erst in den vergangenen Jahren zu den größten Erfolgen der Franchise.

Details zum Umfang seiner Beteiligung veröffentlichte der Klub nicht.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.