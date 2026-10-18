Brandt trifft doppelt: Ajax wieder in der Erfolgsspur

Der frühere Nationalspieler demonstriert beim Rekordmeister erneut seine Torgefahr.

Der Ex-Dortmunder Julian Brandt hat mit einem Doppelpack den kriselndem niederländischen Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam zurück in die Erfolgsspur geführt. Am neunten Spieltag der Eredivisie gewann der Spielmacher mit Ajax 5:2 (2:0) beim FC Groningen. Der 30-Jährige, der 48-mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, schraubte seine Torausbeute auf mittlerweile sechs Treffer.

Nach zwei Punkteteilungen in der Liga und der Auftaktniederlage in der Conference League war Ajax unter Zugzwang geraten. In der 27. Minute erzielte Brandt mit einem satten Linksschuss die Führung. Nach der Pause traf der gebürtige Bremer zum zwischenzeitlichen 3:1 (60.) erneut mit links.

Brandts Teamkollege Marc-André ter Stegen kassierte auch im siebten Spiel in Folge mindestens einen Gegentreffer. Durch den Dreier schob sich das Team von Trainer Miguel Munoz auf Rang vier. Am Donnerstagabend (21 Uhr/Sky) folgt das Heimspiel in der Conference League gegen Atalanta Bergamo.