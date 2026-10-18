Kylian Mbappé führt Real Madrid mit zwei Treffern zum Sieg. Speziell sein erstes Tor begeistert.

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat sich Schwung für eine wegweisende Woche geholt. Die Königlichen besiegten den FC Sevilla am Sonntagabend mit 4:1 (2:0) und verkürzten den Rückstand auf FC Barcelona in La Liga wieder auf sechs Punkte.

Am kommenden Wochenende gastiert Real zum Clasico in Barcelona, zuvor empfängt die Mannschaft von Trainer José Mourinho noch RB Leipzig in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN).

Kylian Mbappé zauberte für Real Madrid Kylian Mbappé zauberte für Real Madrid © IMAGO/Anadolu Agency

Arda Güler (30.) brachte Real auf Vorlage des Ex-Leipzigers Yan Diomande sehenswert in Führung, dann erhöhte Superstar Kylian Mbappé (37., 63.) mit einem herausragenden Solo und per Foulelfmeter.

Speziell bei seinem ersten Treffer zauberte der Franzose. Er nahm den Ball aus der Drehung sehenswert mit der Hacke mit und ließ dann auch noch den Torhüter mit einer Körpertäuschung aussteigen, ehe er den Ball locker ins Tor schob.

La Liga: Diomande trifft zur Entscheidung

Auch Diomande traf noch (82.), nachdem Manu Bueno (80.) den Ehrentreffer für Sevilla erzielt hatte. Für Real war es der dritte Pflichtspielsieg in Serie, die Königlichen sind mit 21 Punkten Tabellendritter.

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick hatte am Samstag mit einem 5:2 bei Betis Sevilla vorgelegt und den neunten Sieg im neunten Ligaspiel gefeiert.

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