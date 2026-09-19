Neue Details zum Müller-Hummels-Projekt

Die Ex-Bayern seien auch in sportliche Entscheidungsprozesse eingebunden, sagt der neue Präsident Johannes Mösmang.

Die ehemaligen Bayern-Stars Thomas Müller, Mats Hummels und Yann Sommer sind beim portugiesischen Fußball-Erstligisten CF Estrela Amadora weit mehr als „nur“ Investoren.

Das Trio sei auch in sportliche Entscheidungsprozesse eingebunden und helfe unter anderem bei der Bewertung von möglichen Transfers, sagte der neue Präsident Johannes Mösmang gegenüber Sportdigital. In der Transferphase habe der Austausch „zum Teil täglich“ stattgefunden.

Hummels und Müller reden aktiv mit

Das Trio brächte „auf allen Ebenen nochmal eine neue Sichtweise“ ein, sagte Mösmang, der zuvor jahrelang Mitarbeiter im Player Management des FC Bayern war. Müller unterstütze insbesondere bei Offensivspielern, Hummels bei Defensivspielern und Sommer bei Torhütern. „Das ist halt für mich extrem wertvoll“, sagte Mösmang weiter.

Mösmang hatte den portugiesischen Klub erst vor wenigen Wochen übernommen. Nach eigener Darstellung fiel die Wahl auf Portugal wegen des erwarteten Wachstums im Fußballmarkt, der anstehenden Zentralisierung der TV-Rechte und der Austragung der WM 2030. Zudem sieht Mösmang Vorteile bei der Verpflichtung von Talenten aus Südamerika und Afrika.

Neben dem sportlichen Bereich will der 35-Jährige die Infrastruktur des Klubs aus dem Großraum Lissabon ausbauen. Geplant seien unter anderem ein neues Trainingsgelände und die Modernisierung des vereinseigenen Stadions. Sportlich strebt Mösmang mittelfristig die Annäherung an die Top Acht der Liga an.

DEINE MEINUNG

Müller und Hummels, während der WM auch Kollegen als TV-Experten bei Magenta waren Ende August als Teil einer Investorengruppe bei dem Verein eingestiegen, zu der neben Sommer auch Lucas Hernández gehört. Die Gruppe erwarb 90 Prozent der Anteile an der Profifußballabteilung.