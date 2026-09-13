Eklat: Ronaldo will lebenslange Sperren

In der saudischen Liga kommt es zu einem Fan-Eklat. Cristiano Ronaldo verurteilt die geschmacklosen Attacken gegen einen Landsmann und fordert drastische Konsequenzen.

Cristiano Ronaldo hat nach einem Fan-Eklat in der Saudi Pro League lebenslängliche Sperren gefordert. Der Superstar von Al-Nassr reagierte mit einem Statement auf Instagram auf einen Vorfall um seinen portugiesischen Landsmann Rúben Neves.

Dieser trat jüngst mit Al-Hilal beim Ligakonkurrenten Al Taawon FC an und wurde dabei von gegnerischen Fans offenbar mit lauten „Jota, Jota, Jota“-Rufen bedacht. Das zeigen Szenen, die in den sozialen Netzwerken für große Aufmerksamkeit sorgen.

Neves war ein guter Freund und ehemaliger Mitspieler von Diego Jota, der am 3. Juli 2025 bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Mit den Rufen wollten die Fans Neves offenbar provozieren.

Ronaldo fordert: „Liga muss Maßnahmen ergreifen“

Dieser reagierte mit sarkastischem Klatschen, deutete in den Himmel und formte mit den Händen ein Auge. „Ich hoffe nur, dass sie nicht später zum Beten gehen, nach dem, was sie getan haben“, sagte der Portugiese nach der Partie.

Ronaldo, der auch als Werbebotschafter des Wüstenstaats gilt, verurteilte die Gesänge derweil noch schärfer. In einer Antwort auf ein Video, das die Szenen zeigt, schrieb er: „Die Liga muss Maßnahmen ergreifen und dieses Verhalten der Fans ahnden. Das ist kein Fußball mehr, und es muss Grenzen geben. Menschen, die sich so verhalten, sollten nie wieder Zutritt zu einem Stadion erhalten.“