Brandt verhilft Ajax zum nächsten Sieg

Julian Brandt reiht sich bei Ajax Amsterdam schon wieder in die Torschützenliste ein. Marc-André ter Stegen wird geschont, der niederländische Rekordmeister bezwingt Willem II problemlos.

Ohne den für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geschonten Marc-André ter Stegen, dafür aber mit Torschütze Julian Brandt hat Ajax Amsterdam den nächsten Sieg eingefahren.

Der niederländische Rekordmeister bezwang den Tabellenvorletzten Willem II Tilburg in der Eredivisie mit 5:1 (2:0) und kletterte auf Platz vier.

Julian Brandt bejubelt seinen Treffer Julian Brandt bejubelt seinen Treffer © IMAGO/ANP

Ajax: Auch der Ex-Bremer Klaassen trifft

Kapitän Davy Klaassen, einst für Werder Bremen aktiv, brachte Ajax in Führung (41.). Neuzugang Brandt erhöhte kurz vor der Pause mit seinem fünften Treffer im neunten Pflichtspiel für Amsterdam (45.).

Im zweiten Abschnitt waren überdies Viktor Tsygankov (69.), Oscar Gloukh (74.) und der ehemalige Hoffenheimer Kasper Dolberg (87.) für die klar überlegenen Hausherren erfolgreich.

Wie Brandt stand auch Thilo Kehrer in der Startelf, beide wurden im letzten Spieldrittel ausgewechselt. Ter Stegen wurde von Trainer Míchel mit Blick auf die anstehende Länderspielpause geschont. Dann soll der Torhüter nach 15 Monaten Pause sein Comeback im deutschen Tor geben.