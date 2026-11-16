Henning über Erfolgsgeheimnis: „Auch mal auf die Füße treten“

Der Weltmeister-Coach verfolgt mit seiner Mannschaft einen ganz besonderen Ansatz - mit Erfolg bislang.

Hockey-Bundestrainer André Henning sieht das Erfolgsgeheimnis seines Teams im Umgang mit Schlüsselmomenten. „Wenn wir am Ende, wenn es hart auf hart kommt, wenn der Druck besonders groß ist, wenn es schwierig ist, wenn die Herausforderung groß ist, dann die Leute eng zusammenbleiben, dann sind wir natürlich ein Topteam“, sagte der Weltmeistercoach von 2023 und 2026 auf dem „Anpfiff Vereint Kongress“ in Sinsheim.

Es sei nämlich „bei vielen Systemen so, wenn die Schwierigkeit groß ist und der Stress groß ist, dass sie dann eher auseinanderfliegen“, führte Henning aus. Bei seiner deutschen Männer-Mannschaft sei es dagegen „in den Phasen, wo es sehr herausfordernd ist, eher so, dass wir nicht nur zusammenbleiben, sondern enger zusammenrutschen“. Dies sei „ein Skill, den man am Ende auch trainieren kann“, führte er aus: „Man kann ein Team trainieren, ein Topteam zu sein.“

Dabei gehe es um „ganz viel Kollaboration, Zusammenarbeit, sich natürlich auch mal konfrontativ auf die Füße zu treten im richtigen Augenblick. Das aber auf eine wertschätzende Art und Weise und so ein System herzustellen, wo sich Menschen sicher fühlen und auch sagen, da komme ich gerne hin“, erklärte Henning. Dies sei auch „völlig unabhängig“ davon, ob es um ein Team im Leistungssport oder um einen Amateurverein gehe.

Sein wichtigstes Credo bei der Führung einer Mannschaft sei: „Hört zu und macht nicht so nur Ansagen“, betonte der 42-Jährige. Es gehe darum, „immer wieder nachzuhaken und auch Interesse an der anderen Person ausstrahlen“. Denn am Ende könne sich jeder Spieler „nur mit Begeisterung auf den Weg machen, wenn er selbst richtig dahinter steht“.