Der Bundestrainer der Männer führte seine Mannschaft im August zum vierten WM-Titel. Spieler Justus Warweg wird zum Rising Star gewählt.

Der Welthockeyverband FIH hat Bundestrainer André Henning zum zweiten Mal als Trainer des Jahres ausgezeichnet. Der 42-Jährige hatte die deutschen Männer im August in den Niederlanden zur erfolgreichen WM-Titelverteidigung und dem historischen vierten Triumph geführt. Im Rahmen des FIH-Jahreskongresses in Doha bekam außerdem Nationalspieler Justus Warweg (19) den „Star Award“ als bester Nachwuchsspieler.

Henning feiert weiteren Welttrainer-Titel

„Eigentlich sollte dieser Award ‚Welt-Trainer-Team des Jahres‘ heißen“, sagte Henning: „Alle bringen maximal Herz und Wissen ein. Ich bin unfassbar glücklich mit so vielen Experten, aber auch herausragenden Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten. Sie machen nicht nur mein Leben besser, sondern lassen mich als Chef auch noch gut aussehen.“

Der Bundestrainer feierte nach dem WM-Titel 2023, der olympischen Silbermedaille 2024 und dem EM-Triumph 2025 bei der diesjährigen WM bereits seinen vierten großen Erfolg. Bereits 2023 hatte er schon einmal die Auszeichnung zum Welttrainer des Jahres erhalten. „Andere zum Wachsen bringen, ist das Größte, was du deinem Team geben kannst“, sagte Henning: „Wir als Staff bauen die Plattformen, aber so ein Wachstum gelingt nur, wenn sich alle trauen, die Chance auch zu nutzen.“

Auch Warweg, der bei seinem WM-Debüt in sechs Spielen zwei Tore erzielt hatte, „fühle sich geehrt“ und dankte seinen Mannschaftskollegen: „Es ist eine Riesen Auszeichnung für mich nach diesem sehr erfolgreichen Jahr. Mit einem so starkem Team ist alles möglich.“