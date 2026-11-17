Flensburg steckt über 2000 Flugkilometer weg, wahrt in der European League seine makellose Bilanz und hat das Playoff-Ticket nahezu sicher.

Rund 50 Stunden nach der Schlappe im Topspiel der Handball-Bundesliga beim Meister SC Magdeburg hat die SG Flensburg-Handewitt den Reisestrapazen getrotzt und auf der europäischen Handballbühne zurückgeschlagen. Der Bundesliga-Dritte gewann in der European League in Rumänien beim HC Buzau mit 33:31 (14:15).

Mit einer makellosen Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen liegt Flensburg zwei Spieltage vor Ende der Gruppenphase klar auf Kurs Gruppensieg und kann nur noch theoretisch von den ersten beiden Plätzen verdrängt werden, die für die Playoffs reichen.

Buric überragt mit 14 Paraden

Das Team von Trainer Ales Pajovic war zum geteilten Tabellenletzten seiner Gruppe von Berlin über Amsterdam rund 2300 Flugkilometer gereist, nachdem es am Sonntag in Magdeburg mit 29:37 verloren hatte.

Bei Buzau, wo die SG bis zum Schluss zittern musste, war Flensburgs französischer Rückraumspieler Aymeric Minne mit neun Treffern bester Werfer der Partie. Sein Keeper Benjamin Buric zeigte derweil starke 14 Paraden.