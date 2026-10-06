European League: Flensburg bleibt auf Kurs

Die SG wird ihrer Favoritenrolle auch im zweiten Spiel gerecht.

Handball-Spitzenklub SG Flensburg-Handewitt bleibt in der European League auf Erfolgskurs. Der Tabellenzweite der Bundesliga setzte sich am Dienstag beim portugiesischen Klub AA Aguas Santas locker mit 36:22 (18:10) durch und festigte durch den zweiten Sieg im zweiten Spiel die Tabellenführung in Gruppe E. Die zwei besten Teams jeder Vierergruppe erreichen die Playoffs.

Aymeric Minne war mit sechs Treffern der beste Werfer für das Team von Trainer Ales Pajovic. Flensburg hatte zum Auftakt des zweithöchsten europäischen Wettbewerbs mit 40:31 gegen BM Granollers aus Spanien gewonnen. In dieser Saison sind die Norddeutschen weiter unbesiegt.

Den zweiten Sieg im zweiten Spiel feierte auch der Bergische HC. Im ersten Heimspiel der Vereinsgeschichte auf internationalem Parkett gewann der Tabellenvorletzte der Bundesliga gegen IK Sävehof aus Schweden 29:25 (16:11).