Alle Topteams sind noch dabei, ein Schritt fehlt zum Final Four nach Köln. Die Auslosung verspricht interessante Viertelfinals.

Im Kampf um die Tickets für das Final Four im DHB-Pokal muss Titelverteidiger Füchse Berlin zum Viertelfinalspiel beim HC Erlangen antreten. Rekordsieger THW Kiel erwischte bei der Auslosung am Sonntag durch Deutschlands Schwimmstar Lukas Märtens den Bundesliga-Konkurrenten MT Melsungen und muss ebenfalls auswärts ran.

Auch Meister SC Magdeburg ist in fremder Halle gefordert, reist allerdings zum Zweitligisten VfL Eintracht Hagen. Die SG Flensburg-Handewitt empfängt in der letzten Runde vor dem Finalturnier in Köln Frisch Auf Göppingen.

Ausgetragen werden die Viertelfinalbegegnungen am 16. und 17. Dezember. Das Final Four findet am 10. und 11. April 2027 statt.

Die Begegnungen des Viertelfinals im Überblick: