DHB-Pokal: Kiel ringt Lemgo nieder

Die Titelanwärter Kiel, Magdeburg und Kiel ziehen ins Viertelfinale ein, nur der THW hat dabei Mühe.

Die Topteams sind ins Viertelfinale des deutschen Handball-Pokals eingezogen. Bundesliga-Spitzenreiter THW Kiel setzte sich mit etwas Mühe beim TBV Lemgo Lippe 35:34 (18:14) durch. Weniger Probleme hatte der SC Magdeburg.

Der Meister und Bundesliga-Zweite gewann das Duell der Elb-Klubs gegen den HC Hamburg 43:32 (22:19). Titelverteidiger Füchse Berlin siegte dank eines furiosen Auftritts von Topstar Mathias Gidsel bei seinem Kooperationsverein 1. VfL Potsdam 42:30 (23:14).

Knapper Sieg für den THW

In Lemgo machte es Kiel spannender als nötig, ließ die Gastgeber trotz zwischenzeitlicher Fünf-Tore-Führung in der zweiten Halbzeit wieder vom Haken. Angeführt von Lukas Zerbe und Domen Makuc (je sieben Treffer) reichte es aber zum knappen Sieg.

Überragender Spieler der Magdeburger war der isländische Star Omar Ingi Magnusson mit elf Treffern. Noch besser traf beim Berliner Betriebsausflug nach Potsdam Welthandballer Gidsel. Der Däne war bei 13 Würfen 13-mal gegen den Bundesliga-Absteiger erfolgreich.