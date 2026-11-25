Der deutsche Meister gewinnt auch sein zweites Hauptrundenspiel in der Champions League. Mit 8:0 Punkten rückt das Viertelfinale immer näher.

Handball-Meister SC Magdeburg hat in der Champions League mit einer bemerkenswerten Vorstellung den nächsten Schritt Richtung Viertelfinale gemacht. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert besiegte im zweiten Spiel der Hauptrunde das hochgehandelte Sporting Lissabon mit 37:31 (18:10) und hat nun perfekte 8:0 Punkte auf dem Konto.

In Abwesenheit des verletzten Top-Torschützen Omar Ingi Magnusson glänzte Albin Lagergren mit elf Treffern. Und defensiv hatte der SCM die punktgleich angereisten Gäste aus Portugal um die Brüder Francisco und Martim Costa, die ab der kommenden Saison für den Bundesligarivalen SG Flensburg-Handewitt auflaufen werden, in der ersten Spielhälfte bestens im Griff.

„Sie spielen einen geilen Handball. Es macht Spaß, ihnen zuzugucken. Meiner Meinung nach ist das eine Mannschaft, die fürs Final Four infrage kommt“, hatte Wiegert im Vorfeld gewarnt und bemerkt, dass der Gegner „zwischen 33 und 40 Tore werfen kann“. Sein Team aber begann hochkonzentriert und ließ extrem wenig zu. So stand es früh im Spiel 10:3, dieses Polster verschaffte Magdeburg Ruhe für den weiteren Spielverlauf.

Wirklich eng wurde es in der offeneren zweiten Hälfte nicht mehr, auch wenn die Costa-Brüder gemeinsam noch auf 19 Tore kamen und in den Schlussminuten die Emotionen auf beiden Seiten hochkochten.