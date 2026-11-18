Die Berliner stehen in der Hauptrunde der Champions League schlecht da.

Die Füchse Berlin müssen zunehmend um den Viertelfinaleinzug in der Handball-Champions-League bangen. Der Vorjahresfinalist verlor zum Auftakt der Hauptrunde gegen das dänische Spitzenteam Aalborg HB mit 31:34 (16:18). In der Tabelle der Gruppe I liegen die Füchse weiter mit null Punkten auf dem letzten Rang.

Beste Werfer für Berlin waren Tobias Gröndahl und Welthandballer Mathias Gidsel mit je acht Treffern – doch die prominent besetzten Dänen um den deutschen Nationalspieler Juri Knorr waren in heimischer Halle nicht zu schlagen. Der Norweger Sander Sagosen überzeugte für Aalborg als neunfacher Torschütze – der spielfreudige Knorr, der im kommenden Sommer zum französischen Spitzenteam Paris Saint-Germain wechseln wird, war fünfmal erfolgreich.

„Das ist sehr enttäuschend. Speziell nach einer so tollen Leistung wie gegen Kiel“, sagte Gröndahl, dessen Team am Samstag in der Bundesliga noch den wiedererstarkten Rekordmeister THW Kiel geschlagen hatte: „Aalborg hat verdient gewonnen.“

Füchse Berlin droht das Aus

Sieben Spiele bleiben den Berlinern noch, um in der Tabelle nach oben zu klettern und sich in der Sechsergruppe doch noch einen der ersten vier Plätze zu sichern, die für den Einzug ins Viertelfinale reichen. Die Ausgangslage war schon vor dem Duell mit Aalborg ungünstig gewesen. Da die Füchse beide Partien gegen Vor- und Hauptrundengegner Veszprem verloren hatten, starteten sie mit 0:4 Punkten in die aktuelle Phase.

In der ersten Hälfte gestalteten die Füchse das Spiel noch auf Augenhöhe. Einen kleinen Lauf der Aalborger, die im Angriff immer wieder den Torhüter zu Gunsten eines siebten Angreifers vom Feld nahmen, konnte das Team aus Berlin nach dem Seitenwechsel aber letztlich nicht mehr kontern.