Die Berliner feiern im deutschen Champions-League-Duell gegen Melsungen ihre ersten Punkte in der Hauptrunde. Der Welthandballer glänzt mit 14 Toren.

Lebenszeichen in der Königsklasse: Die Füchse Berlin haben im Kampf um den Viertelfinaleinzug in der Handball-Champions-League einen dringend benötigten Sieg gefeiert. Der Finalist der vergangenen beiden Spielzeiten setzte sich im deutschen Duell gegen die MT Melsungen mit 33:29 (18:15) durch und verbuchte seine ersten Punkte in der Hauptrundengruppe I. Überragender Akteur des Abends war der dreimalige Welthandballer Mathias Gidsel mit 14 Treffern.

Nach zwei Niederlagen gegen Veszprem in der Vorrunde und der Pleite zum Hauptrundenauftakt in Aalborg (31:34) zogen die Berliner nach Punkten mit den Hessen gleich. Sechs Spiele bleiben beiden Bundesligisten noch, um sich einen der ersten vier Plätze in der Sechsergruppe zu sichern, die zum Einzug ins Viertelfinale berechtigen.

Angeführt von Gidsel und einem glänzend aufgelegten Andreas Palicka im Tor erwischten die Füchse in der heimischen Max-Schmeling-Halle einen furiosen Start. Die Mannschaft von Trainer Nicolej Krickau zog zwischenzeitlich auf acht Tore davon, ließ die Hessen, bei denen Luca Sigrist (neun Treffer) bester Werfer war, durch einen 5:0-Lauf aber noch vor der Pause wieder herankommen.

Auch nach dem Seitenwechsel versäumten es die Berliner, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Melsungen verkürzte in der Schlussphase noch einmal auf drei Tore, doch insbesondere Gidsel verhinderte einen weiteren Rückschlag für die Füchse.