In der Gruppenphase der Champions League belegen die deutschen Meisterinnen nun den letzten Rang.

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe warten in ihrer Debütsaison in der Champions League weiter auf die ersten Zähler. Nach drei Niederlagen unterlagen die deutschen Meisterinnen und Supercup-Gewinnerinnen auch im vierten Gruppenspiel gegen Podravka Vegeta Koprivnica aus Kroatien 31:33 (15:13). Damit rutscht die HSG an das untere Tabellenende der Gruppe B und verliert allmählich den Anschluss im Rennen um die K.o.-Phase.

Im Duell der bis dato einzigen punktlosen Teams zeigte Blomberg-Lippe eine ansprechende erste Hälfte, doch geriet nach der Pause zunehmend ins Hintertreffen. In Lemgo war Nieke Kühne mit elf Treffern beste Werferin.

Zunächst ist die Königsklasse in zwei Achtergruppen aufgeteilt. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale, die Teams auf den Plätzen drei bis sechs spielen in einer Playoff-Runde. Genügend Zeit bleibt der HSG allerdings noch: In der Gruppenphase sind insgesamt 14 Spiele zu absolvieren.