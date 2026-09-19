BVB-Handballerinnen gelingt Traum-Aufholjagd

Neun Tore Rückstand, dennoch gewonnen: Dortmund schafft Großes in der Champions League.

Die Handballerinnen von Borussia Dortmund haben nach einer denkwürdigen Aufholjagd ihren ersten Sieg in der Champions League gefeiert. Der deutsche Vizemeister kämpfte am dritten Spieltag nach einer schwachen ersten Halbzeit und einem zwischenzeitlichen Neun-Tore-Rückstand den rumänischen „Vize“ CMS Bukarest 35:32 (13:20) nieder.

Dortmund lag in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit 13:22 (33.) zurück, drehte dann aber mächtig auf und führte beim 26:25 (47.) erstmals. Bis zum Schluss blieb das Spiel eng, doch der BVB ließ sich nicht mehr aufhalten. Mit sieben Treffern war Mareike Thomaier beste Werferin der Dortmunderinnen.