Zur Einstimmung auf das Highlight im eigenen Land geben die deutschen Handballer tiefe Einblicke auf dem Weg zum Turnier.

Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Deutschland werden die deutschen Handballer ganz besondere Einblicke in ihr Leben gewähren. Der Sender ProSieben, der auch die Spiele der deutschen Nationalmannschaft während des Turniers (13. bis 31. Januar 2027) überträgt, zeigt am Abend vor dem Eröffnungsspiel gegen Tunesien die Dokumentation „Der große Wurf – Handball. Heimspiel. Hochdruck.“ zur Primetime um 20.15 Uhr. Schon eine Woche zuvor wird sie bundesweit in deutschen Kinos zu sehen sein.

Inhaltlich gehe es um den Weg zum Turnier etwa von Julian Köster, Juri Knorr, Startorwart Andreas Wolff und weiteren Spielern, heißt es in einer Mitteilung. „Die Kamera hat sich unserem Bundestrainer und den Spielern nicht nur bei Lehrgängen und Länderspielen, sondern auch in deren persönlichen Umfeldern mit viel Vertrauen und gutem Gespür für Behind-the-Scenes-Momente genähert“, sagte Thomas Zimmermann, Vorstand Marketing und Kommunikation des Deutschen Handballbundes (DHB), in einer Mitteilung.

„Auch für meine Oma war es eine einmalige Erfahrung“

Für die Spieler sei es „eine große Ehre, Teil eines Kinofilms zu sein. Auch für meine Oma war es eine einmalige und besondere Erfahrung, von einer Kamera begleitet zu werden“, sagte Spielmacher Knorr, den die Kamera unter anderem im privaten Bereich in seiner dänischen Wahlheimat Aalborg begleitet hat. „Die Drehs waren insgesamt super entspannt, obwohl es für mich zum Teil auch sehr emotionale Momente waren, in denen die Kamera sehr nah war“, sagte Rückraumspieler Köster vom THW Kiel.

20 Jahre nach dem „Wintermärchen“, dem WM-Titel im eigenen Land 2007, kommen mit Heiner Brand und Stefan Kretzschmar auch Akteure des Triumphs von damals zu Wort. Durch die Kooperation mit dem Filmverleih LUF Kino wird das Werk bereits ab dem 7. Januar in deutschen Kinos zu sehen sein.