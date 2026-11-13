Olympische Jugendspiele: Gold für deutsche Beachhandballer

Die Junioren-Beachhandballer setzen sich im Finale gegen Brasilien durch. Team D beendet die Spiele in Dakar mit insgesamt acht Medaillen.

Die deutschen Beachhandballer haben bei den Olympischen Jugendspielen für das dritte Gold gesorgt. Im Finale am Strand von Saly setzte sich die Mannschaft von Trainer Bansa Konrad mit 2:0 (29:20, 15:14) gegen Brasilien durch. Team D beendet die Spiele in Dakar damit mit insgesamt acht Medaillen.

„Es war pure Anspannung, aber am Ende hat es geklappt“, sagte Luuk Seibert, der das entscheidende Tor zum Sieg warf, der ARD: „Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin einfach nur glücklich. Es war unglaublich mit diesem Team vor dieser Kulisse.“

Deutschland durch Rotsperre und Verletzungen gebeutelt

Das deutsche Team war im Finale unter anderem durch die Rotsperre ihres Kapitäns Mads Krüger und mehrere Verletzte gebeutelt, behielt jedoch speziell im engen zweiten Satz die Nerven. Auf dem Weg durch das Turnier war die Mannschaft ungeschlagen geblieben und hatte lediglich im Halbfinale gegen Gastgeber Senegal einen Satz abgegeben.

Das Finale im Beachhandball war die letzte von insgesamt 151 Medaillenentscheidungen. Neben den Olympiasiegen von Judoka Jolina Reinhold und Taekwondo-Kämpferin Luna Fellinger, holten Ruderin Carolina Guerra Gonzalez und das Beachvolleyball-Duo Filo Wüst und Lasse Hüper Silber.

Die drei Bronzemedaillen von Mia Zhuo (Wushu), Nikolai Sparre (Taekwondo) und den 3×3-Basketballern komplettieren die deutsche Ausbeute.