HBL: Füchse-Talent Pichiri wechselt nach Göppingen

Der frühere Beachhandball-Nationalspieler möchte beim Ligakonkurrenten Göppingen "den nächsten Schritt gehen".

Vize-Handballmeister Füchse Berlin hat den 22 Jahre alten Rückraumspieler Lauro Pichiri abgegeben. Der frühere deutsche Beachhandball-Nationalspieler wechselt zur kommenden Saison zum Ligakonkurrenten Frisch Auf Göppingen, wo der 2,06 Meter große Pichiri einen Dreijahresvertrag unterschrieben hat. Das gaben beide Vereine am Freitag bekannt.

„Ich freue mich sehr über die Entwicklung von Lauro. Für ihn ist es nun wichtig, dass er den nächsten verantwortungsvollen Schritt geht“, sagte Berlins Geschäftsführer Bob Hanning. Pichiri war 2024 vom TSV Anderten zur Zweitvertretung der Füchse gekommen. Im Drittligateam wurde er zum Führungsspieler. Im vergangenen Jahr unterschrieb Pichiri dann einen Profivertrag und kam seither auch in der Bundesliga und in der Champions League zum Einsatz.

„Den ganzen Weg, den ich hier gegangen bin, hätte ich mir nur erträumen können, und es fühlt sich manchmal immer noch surreal an, wie schnell das alles gegangen ist“, sagte Pichiri, der beim derzeit Tabellenelften der Bundesliga „den nächsten Schritt gehen“ möchte.

Pichiri ist nach dem Isländer Einar Bragi Adalsteinsson (Rückraum) und Rechtsaußen Patrick Boldsen der dritte Neuzugang der Göppinger.