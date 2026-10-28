Der Nationalmannschaftsmanager bleibt dem Verband langfristig erhalten. Der 45-Jährige ist seit 2024 für die Männer-Auswahl zuständig.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hat den Vertrag mit Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton vorzeitig bis 2029 verlängert. Der 45-Jährige ist seit 2024 für die Organisation der DHB-Männer zuständig, seinerzeit hatte der Verband die Position neu geschaffen.

„Benjamin Chatton hat in den vergangenen beiden Jahren neue Maßstäbe in der Organisation unserer Nationalmannschaft gesetzt und das Umfeld und die Rahmenbedingungen weiter professionalisiert“, sagte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes in einer Verbandsmitteilung: „Lehrgänge und Turniere sind bis zum kleinsten Detail durchgeplant, so dass sich Spieler und Trainerteam zu hundert Prozent auf den Sport konzentrieren können.“

Chatton bringt langjährige Erfahrung aus dem professionellen Handball mit. Der frühere Manager mehrerer Bundesligisten war bereits als DHB-Vorstand für Finanzen und Recht tätig. Neben seiner Aufgabe beim Verband arbeitet er als Geschäftsführer der Baum Unternehmensgruppe. Chatton lebt bei Hannover.

„Die Arbeit für unsere Nationalmannschaft ist eine besondere Aufgabe, die mich mit Freude und Stolz erfüllt“, sagte Chatton. Der Manager hob insbesondere die Zusammenarbeit zwischen Trainerteam, Betreuerstab und DHB-Geschäftsstelle hervor.