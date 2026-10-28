Florian Drosten rettet die Nordhessen mit einem ganz späten Tor und sorgt für den Sprung in die zweite Gruppenphase.

Die MT Melsungen hat im engen Dreikampf ihre Nerven bewahrt und auf den letzten Drücker die Hauptrunde der Champions League erreicht. Der Handball-Bundesligist kam zum Abschluss der ersten Gruppenphase zu einem schwer erkämpften 26:26 (12:14) bei Vardar Skopje, durch das Remis in Nordmazedonien gelang der Sprung in die nächste Runde.

Vor dem Finale in der Staffel B lagen HBC Nantes/Frankreich, Melsungen und Orlen Wisla Plock/Polen gleichauf (6:4 Punkte), doch es waren nur zwei Tickets zu vergeben. Mit dem Punktgewinn bei Schlusslicht Skopje kamen die Melsunger weiter, Nantes unterlag zeitgleich in Plock (27:33). Wisla wurde Gruppensieger, Melsungen Zweiter.

Der European-League-Sieger machte es im Sport Center Jane Sandanski spannend. Melsungens bester Schütze Leon Stehl (acht Tore) traf in der Schlussminute zum 25:25, doch Mattéo Fadhuile brachte die Gastgeber per Siebenmeter wieder nach vorn. Es war Florian Drosten, der Melsungen Sekunden vor dem Ende durch seinen Treffer zum Ausgleich rettete. Bei einer Niederlage wäre die MT raus gewesen.

In der Hauptrundengruppe I geht es für die Nordhessen unter anderem gegen den Bundesliga-Konkurrenten Füchse Berlin. Der deutsche Meister SC Magdeburg spielt in Gruppe II.